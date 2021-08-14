羅嘉良反串演Diana難度高　被笑「人妖」都要忍！

22年前經典劇《先生貴性》最近在無綫深宵時段重播，由三屆視帝羅嘉良演出，被在劇中意外身亡的Diana（陳慧珊飾演）「鬼上身」，所以他經常有扮女人反串演出，相當搞笑，這套涉懸疑及喜劇元素的劇集，正好於這個盂蘭節湊吓熱鬧，又可重溫他扮女人舉止嫵媚的精湛演出，而他與陳慧珊合唱的劇集主題曲《對你我永不放棄》，令觀眾有不少回味。

現身在北京的羅嘉良，自2017年拍完無綫劇《與諜同謀》後，便未有在香港拍劇，他向東網稱年底將返港拍電影，對於《先》劇重播備受談論，他坦言開心觀眾喜歡，因為Diana一角是他從影以來數一數二鍾意的角色。他說：「家姐有話我知重播，觀眾鐘意睇就好啦！當年呢個角色我都好鍾意，好正！」

高大扮女人唔容易

角色要扮女人對身形高大的他而言頗有難度，他說：「當時我肝炎入院，記得剛拍完《難兄難弟之神探李奇》，廣州外景返港，我隻眼都黃晒，之後留院，高層曾勵珍同監製戚其義有嚟醫院探我講呢個劇，仲問我拍唔拍到，考慮過後，劇本好難得，男扮女裝，所以接咗！不過，當時心理壓力大，肝病後脾氣唔好，遇到啲口痕友話同人妖拍呀…頂住條氣但又唔鬧得人，事後諗番，人係要有經驗嘅，我人生拍劇超過100套，呢個Diana角色係我數一數二喜歡，因為難度太大！（造型都靚？）剛好我病完瘦咗，個妝又化得好靚，你知啦…我高大，扮女人都幾難搞㗎！」問到拍這劇可有遇到靈異事件？他說：「我冇遇過，只聽聞以前IP（清水灣電視城）有拍攝場地有兩個大頭鬼，不過我拍戲太忙，瞓都冇時間，根本冇時間去諗嗰樣嘢，就算我哋拍鬼上身，都冇咩邪嘢出現過！」