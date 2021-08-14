【Model唔易做】1日暈低10次　崔素拉淨飲水減肥瘦到得99磅

崔素拉曾因為被指有點腫而減肥，試過因為營養不良而1日暈倒10次。

現年28歲的韓國名模崔素拉，擁有1米79的高挑骨感身形，加上冷酷外表，有「暗黑系超模」之稱，本來已經十分纖瘦的她當年因為被批評看起來有點腫而用地獄式減肥，曾因為營養不良而在1日暈倒10次！

崔素拉在高中時跟隨朋友去試鏡，結果被選中並開始模特兒生涯，她於2010年正式在時裝騷出道，並成為YG KPLUS的專屬模特兒，其後她參加《挑戰！Super Model Korea》第3季，並在比賽中勝出，獲得大眾關注，多年來為多個國際著名品牌行騷。

她去年亮相「國民MC」劉在石主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，公開她做模特兒的辛酸史，她指本來很為食的她為了做模特兒而放棄食物，更曾因為被指水腫而5星期不進食：「我試過在海外時裝騷舉行前一天被取消工作，原因就是我看起來有點腫，但我磅重發現我的體重根本沒有變過，那天之後我拚命由114磅減到99磅，連續5星期只飲水。」

她形容當時自己消瘦得似抹布，但大家卻大讚她很美麗，令她心情十分複雜：「我在想『這真的是活着嗎？』，一天之內起碼暈倒10次，只要有人用手輕輕碰到我，我就像被砂紙磨到一樣，每一節骨頭都覺得好痛。」她指後來明白要繼續做自己喜歡的事，首先要有健康的身體，所以改變了飲食習慣，花了2年時間回復之前的健康狀態。而現時法國已經有了禁止營養不良的模特兒參加時裝騷的法例，模特兒需要每2年提交健康證明書，營養不良的模特兒會被禁止活動，防止再有模特兒過度減肥。