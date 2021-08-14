地標名物變模型 本土味濃
2021年08月14日 14:00
東網電視更多新聞短片
社會急速發展，很多別具特色的建築物、文化，都可能慢慢於公眾面前消失，有品牌近日不約而以本地的名物來設計迷你模型，無論是特色街景、建築物、店舖或飲品都有，讓大家將本土特色放在家中好好珍藏。
體驗奶茶文化
茶餐廳的絲襪奶茶舉世知名，除了香港人推崇外，很多外國遊客也慕名試飲。品牌黑白和本地微型藝術家團隊合作，分階段推出1套5款的「黑白微縮模型」，套裝造型包括有港式奶茶技藝、茶記輕鬆歎奶茶、荷蘭奶源直送、港式香滑濃厚霓虹燈和荷蘭自家農場套裝。消費者只要於即日至2022年1月31日，在指定茶餐廳堂食或外賣任何早餐，再配1杯港式奶茶，又或於指定商戶選購任何品牌產品滿指定金額，憑有效單一電腦收據正本或網上商店單一訂單紀錄，即可獲得蓋印乙個。儲齊5個蓋印，可用優惠價錢在8月30日後換購微縮模型。
本地街景商舖
香港有很多特色街道和店舖值得留意和保育，可口可樂近日推出1套4款特色街景模型，分別為茶餐廳、大牌檔、雜貨店和住宅配貨車，除了個別組裝，4款模型還可以合併成一條小街道商店，增加觀賞價值。由即日至10月26日分階段推出，大家可於指定地消費滿特定金額，便可即時換購或獲贈1款，數量有限，換完即止。此外，很多人喜歡儲精品，而由即日起至9月19日選購任可口可樂公司旗下產品可賺取分數，滿指定金額並上傳收據即可用優惠價換購心水禮品，包括雙層豪華帳篷、手提行李箱、復古探險提燈、超萬用防水墊等（https://bit.ly/3shCv8n ）。