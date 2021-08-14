地標名物變模型　本土味濃

社會急速發展，很多別具特色的建築物、文化，都可能慢慢於公眾面前消失，有品牌近日不約而以本地的名物來設計迷你模型，無論是特色街景、建築物、店舖或飲品都有，讓大家將本土特色放在家中好好珍藏。

體驗奶茶文化

茶餐廳的絲襪奶茶舉世知名，除了香港人推崇外，很多外國遊客也慕名試飲。品牌黑白和本地微型藝術家團隊合作，分階段推出1套5款的「黑白微縮模型」，套裝造型包括有港式奶茶技藝、茶記輕鬆歎奶茶、荷蘭奶源直送、港式香滑濃厚霓虹燈和荷蘭自家農場套裝。消費者只要於即日至2022年1月31日，在指定茶餐廳堂食或外賣任何早餐，再配1杯港式奶茶，又或於指定商戶選購任何品牌產品滿指定金額，憑有效單一電腦收據正本或網上商店單一訂單紀錄，即可獲得蓋印乙個。儲齊5個蓋印，可用優惠價錢在8月30日後換購微縮模型。

本地街景商舖