已完成第二針　谷婭溦親手釘8千粒水晶贈胡曦文

歌手谷婭溦現身表姐胡曦文（Christy）主持的美肌講座撐對方場，Christy大讚表妹乖女，前一晚睡眠不足仍堅持親身支持她，谷婭溦表示：「我尋晚為咗完成送畀表姐嘅生日禮物好夜瞓，我親手整水晶畫，逐粒逐粒釘上去，有8千粒，釘到手都腫，花咗幾日時間，每日9個鐘去整。」Christy笑言為報答對方，永世都會贊助她健美產品。

另外，之前發生打「空針」的醫療事故的谷婭溦稱日前已接種第二針，幸好身體未有出現不良反應：「之前搵咗好多間私家，都唔願意幫我打，最後終於搵到一間肯，我自己都好大心理壓力。」她指現時有睇中醫調理身體，望盡快康復可全程投入工作：「我下星期就出新歌，到時會有好多宣傳工作，首歌係我自己作曲填詞，有份參與編曲，MV由我做導演同剪片。」

而Christy亦有份出力，負責為表妹的MV設計造型，她自爆瘀事：「入面有4個造型，好韓妹感覺，訂衫都訂咗幾個月，因為啲衫褲分開到，時間隔得太耐，我唔記得咗將件衫擺咗喺邊，搵咗好耐，好在拍攝前幾日終於搵到。」至於工作方面，Christy透露最近新代理了兩個產品，稍後要穿梭中港兩地工作，又計劃推出服裝及首飾，非常忙碌，結婚大計就要等疫情過後再作安排。