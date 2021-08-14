Morgan Plus Four CX-T　限量復古越野車

擁有超過110年歷史的英國手工車廠Morgan，最近與著名的Dakar拉力賽車製造商Rally Raid UK合作炮製一款復古味極濃，同時兼具全地形能力的2座位越野車Morgan Plus Four CX-T。

全新Plus Four CX-T乃基於廠方之前發表的量產Plus Four所採用的CX-Generation platform構建，雖以越野行駛為目標，但卻維持後驅設定，不過廠方同時為懸掛、車身底部、乘員保護裝置及大量專業設備進行越野級提升。配搭六前速手動波箱，並向移植了BMW xDrive系統中的電子差速器，提供Road(後輪差速完全開放)、All-Terrain(45%的後輪鎖定幅度)及Extreme (後輪差速完全鎖定)共3種鎖定模式選擇。據廠方表示，Plus Four CX-T僅限量生產8輛，稅前售價17萬英鎊，折合約港幣$170萬。