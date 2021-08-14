本日日本：挑戰膽量！恐怖娃娃摩天輪你敢坐嗎？

鬼屋大家玩得多，有無諗過坐摩天輪都會畀鬼嚇？在密閉的空間內，相信驚嚇度會倍增！名古屋的綜合商業設施SUNSHINE SAKAE於即日至10月31日推出期間限定的「鬼娃娃摩天輪」，是次企劃與「嚇人小隊」（怖がらせ隊）公司合作，他們的理念是任何空間都可變成鬼屋，製造驚嚇效果，不論遊樂場、倉庫、酒店等等，都成為他們發揮創意的地方。今次就將摩天輪的其中4卡座艙變身，以令人毛骨悚然的娃娃布置，配合白天和晚上關於娃娃的不同故事，帶來超強的驚嚇效果。白天的故事講述小學4年級生Hitokata Rika對於父母3年前送給她的公仔有着不尋常的感情而感到妒忌，於她想到「如果這個公仔消失就好了」的當天，她在學校聽到一個關於Merry的怪談……晚上的故事講述布滿娃娃的摩天輪其實是為了讓附於娃娃的靈魂離開成佛而製造的，據說摩天輪的旋轉代表輪迴，並有助淨化被困在座艙裏的靈魂……光看文字已想像到氣氛有多恐怖！座艙屆時會播放頂級配音員的逼真演出，配上最新的「KU100」立體聲錄音咪高峰收錄的音效及震動的座椅，保證在摩天輪運行一周的15分鐘內嚇到你魂飛魄散。收費每位1,000日圓（約HK$71）。

鬼娃娃摩天輪

地址：愛知縣名古屋市中區錦3-24-4 SUNSHINE SAKAE 3樓摩天輪Sky Boat

營業時間：白天版本12:00nn~3:30pm；晚上版本4:00pm~8:00pm