爆保錡心情複雜！193同陳海寧冇愛情為錢忽然變熟

組合ERROR成員193（郭嘉駿）錄影ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，講到遇到感情問題，他笑言一律教人分手：「唔啱就飛，冇理由夾硬逼自己一齊，其實呢個節目係搵唔同嘅素人嘉賓分享誇張嘅感情問題，可能有啲係男友出軌、性癖好。」他就謂自己的愛情經歷比較平淡，問到之前拍拖都可是飛人？他坦言：「兩樣都有，都有畀人飛，人哋唔啱咪飛我。」講到他與Dee姐（陳海寧）緋聞，他即謂：「我哋係好普通好普通嘅朋友，唔係拍緊拖，可能佢又答得尷尬令人誤會，所以想澄清番。」

但他又笑言可以用緋聞情侶檔工作吸金，例如想與MV兩個女主角，問到Dee姐呢？他即笑言：「有job當然唔抗拒，咁就唔同講法，係熟少少嘅朋友。」而講到隊友保錡被指是渣男、「港版吳亦凡」，問到可有慰問對方？他坦言：「都有，但冇刻意問，我哋幾個有個group傾吓閒偈，叫佢take care，佢依家心情都複雜，突然咁多嘢。（佢會唔會崩潰？）都驚佢會崩潰，所以唔畀太大壓力佢，希望件事快啲丟淡，佢都努力工作，幫唔到佢回應感情問題，佢平時食開沙律（張沛樂）咋嘛。」

而講到妹妹郭嘉盈（Michelle）參選《全民造星IV》，問到可有入圍消息？他坦言：「唔講得。（有畀壓力花姐？）有呀，叫佢哋睇住。」他又笑言有幫妹妹諗代號：「佢本身想叫『Michelle 170』，但好普通，所以我就諗到叫佢『3妹』，但又驚佢背負住我個名，但用住先啦。」但他都開心妹妹已拍了兩個廣告，自己都有去探班，更即場𢱑兄妹檔拍廣告。