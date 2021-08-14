蔡少芬被小鮮肉「啪骨」　朱茵開金口唱歌！

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、洪欣和陳法蓉合夥開餐廳的真人騷《請吃飯的姐姐》，昨晚（13日）播出第二集。四位姐姐坐車出發上班時，車上播出一首快歌，餐廳經理董岩磊問：「知道是誰唱的嗎？」洪欣高呼：「誰知道誰唱！反正不是我唱。」怎料這首原來正是她的兒子張鎬濂有份主唱的《CHA CHA CHA》。被拆穿認不出兒子的歌後，洪欣一臉尷尬說：「你知道我兒子很多東西都不讓我知道的，他跳舞唱歌我都不是第一個知道的，我懷疑他把我拉黑名單了。」

互爆戀愛秘史

今集請來韓國女團(G)I-DLE成員宋雨琦擔任來賓，4位姐姐趁機「嚴刑拷問」宋雨琦的戀情，在多番圍攻下不但未能套出猛料，最終四姊妹還「內訌」互爆戀愛秘史！Ada率先爆料「港普F4」之中，洪欣戀愛經驗最豐富：「洪欣這個人是『拍拖怪』，不停地戀愛的那種女人。」被問到拍拖次數時，洪欣表示已記不清楚，只記得初戀是18歲，還自豪地還擊：「人長得太美實在沒辦法。」談到戀愛話題，姐姐們都相當雀躍，Ada繼續爆料：「我都知道你們的感情嘛，我真的沒有試過像你們三個愛到瘋狂。我很佩服你們，我後悔沒有瘋狂過就愛上我老公了，這是我一生最大的遺憾。」

4位姐姐在吃飯時大玩「我有你沒有」遊戲，每個人要說只有自己做過的事，Ada自稱是全場唯一一個生過三個小孩的媽媽；洪欣則憶述小時候家境窮困，曾試過不小心徒手捉老鼠，導致對老鼠有陰影；法蓉出「大絕」出賣年齡，表示現場只有她活超過50年；至於朱茵「晒冷」表示贏過最多「影后」殊榮，至少奪得過三個影后獎座，令在場其他人不得不認輸。

拉Ada上台合唱

朱茵在節目中大開金口，演唱了一曲《漫步人生路》娛賓，更當場拉了Ada上台一起合唱。朱茵憶起當年在香港舉辦音樂會邀請了Ada擔任嘉賓：「從那次開始我就覺得我這個好姊妹是五音不全的，但她因為愛我這個姊妹才會來撐場的，現在感覺又回到那個年代的我們了。」

繼上集Ada背老公張晉幫小鮮肉抹汗後，今集她再與男嘉賓有「親密接觸」，Ada透露後頸不時痠痛，邀請來賓之一的90後男中醫幫她即場按摩，男中醫又從後抱着Ada，上演一幕驚心動魄的「啪骨」環節，令Ada 疲勞全消，大讚對方好手勢！