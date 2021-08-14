陳偉霆女友全部高質　同Baby阿Sa拍拖最轟動

身為城中筍盤的陳偉霆，多年來情史多到數不完，過往出現過他身邊的女友，無論是真女友，抑或係緋聞女友，全部質素極高，審美眼光獨到。

Angelababy

2005年他與Angelababy因拍攝兒童節目而一拍即合，並共墮愛河，惟2人對戀情低調未有公開。但因他們身上的一個十字架情侶紋身令戀情無所遁形。及至2009年有傳因女方要到日本發展而分手收場，結束4年情。之後Baby和黃曉明拍拖，黃曉明被問到有傳是第三者介入戀情，當時黃曉明說：「不可能！我沒有這麼大魅力吧？而我不知道陳偉霆是誰。」

蔡卓妍

2010年，陳偉霆與經歷離婚傷痛的蔡卓妍（阿Sa）宣布拍拖，但這段姊弟戀不被看好。皆因女方事業如日方中，當時知名度不高的陳偉霆，被指是女尊男卑。雖然陳偉霆憑劇集《古劍奇譚》而人氣大增，但亦無助關係，最終分手結束5年情侶關係。

趙麗穎

陳偉霆和趙麗穎合演劇集《《蜀山戰紀之劍俠傳奇》飾演情侶而被封最好看的CP，有傳2人戲假情真，因有多場親吻戲而擦出愛火花，更傳出他們在片場拖手。

迪麗熱巴

兩人因合作劇集《古劍奇譚》日久生情，更有傳秘戀達一年，但雙方為了剛起步的事業而例牌否認戀情。有指迪麗熱巴由陳偉霆助手安排下看他的演唱會，又被粉絲挖出他們有不少情侶服飾。

Bruna G Marth

2018年，陳偉霆被揭與巴西籍辣模Bruna G Marth網上互動不斷，2人亦曾在自拍照中出現同一隻小狗。Bruna亦曾被拍參加男方的家人聚會，與陳母言談甚歡，融入家中，令戀情曝光。惟女方一直強調只是朋友，關係維持8個月就告吹。