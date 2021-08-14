歐陽娜娜突然升Cup　網民質疑打假波！

21歲嘅台灣女星歐陽娜娜又派福利，今次佢着粉色小背心，加件白色開胸外套，下半身着住淺色短裙仔，搭配中筒白襪，仲有紅白間條嘅運動鞋，扮晒女圑造型畀你睇，重點係佢嗰件貼身背心，夠窄夠細件，配合埋佢條頂多24吋嘅蛇腰，將佢嘅玲瓏浮凸身材表露無遺，娜娜呢啲咪高手囉，性感唔係一定露肉嘅。

呢輯相又引嚟網民熱烈討論，有網友留言：「娜娜大個女啦！」大讚佢啲相愈影愈靚，至於身材突然升Cup，有網友就話佢可能係「打假波」，又或者係P圖。日前就有粉絲喺街頭見到女神真人，但係唔係好認到佢，仲曾經懷疑認錯，皆因眼前嘅娜娜膊頭橫、籮大，背肌厚，嗰位粉絲形容娜娜：「彷彿又胖了一圈，尤其是看到她的背影，稱之為 『虎背熊腰』一點也不誇張。」仲話作為00後女星，娜娜每次無論拍電視劇或影相，都表現出最好一面，但今次見到佢真身，都唔敢相信自己對眼，有網友都嚇親話：「為甚麼歐陽娜娜這麼壯？」。

側面加番印象分

嗰位粉絲仲話嗰晚娜娜同內地歌手汪蘇瀧應該係錄製節目，現場有多工作人員，加埋圍埋嚟睇明星嘅街坊不停影相，令娜娜同蘇瀧有啲唔自然，佢哋冇偈傾，氣氛有啲尷尬。追星要追到底，粉絲又話跟咗入室內後，見娜娜除低口罩，可以近距離睇吓佢個樣，冇濃妝艷抹嘅佢，下巴尖尖，個鼻都幾高，話佢個側面，幫佢攞番印象分。