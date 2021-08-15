【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初八乙未金閉日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、治病

忌：栽種、鑽孔、開業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

做人要懂得感恩，不應虧待幫助過你的朋友。

金牛座

運氣不錯，能以超值價買到心儀已久的東西。

雙子座

有突圍而出的能力，事業發展可更上一層樓。

巨蟹座

財運較差，投資要留意風險，以免陷入困局。

獅子座

手頭緊就要節約開支，先使未來錢將有麻煩。

處女座

不易受打擾，能成功收拾壞心情，重拾笑容。

天秤座

有不少好玩的節目等着你，不妨盡情玩一天。

天蠍座

沒有心情出門閒逛，寧可悶在家中放空自己。

人馬座

健康是財富，要愛惜身體，勿犧牲休息時間。

山羊座

要學懂放鬆心情，別再杞人憂天，自尋煩惱。

水瓶座

在吃喝上花費不少，小心荷包身體都出問題！

雙魚座

趁周日調整身心，好好充電，別做重要決定。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 財運旺

（跌）馬 脾氣差

鼠

運勢一般，工作遇阻滯，容易眼紅別人。

牛

是日沖煞，勿參與高危活動，提防意外。

虎

已有伴侶者要忍讓，別把對方當出氣袋。

兔

事業運不錯，可憑藉經驗化解各種難題。

龍

財運上升，得到金主支持，投資有斬獲。

蛇

予人精明能幹的形象，對事業發展有利。

馬

性格火爆，要盡量克制，以免飯碗不保。

羊

虛心接納貴人的提點，可為荷包添進帳。

猴

工作效率高，惟理財要審慎，切忌貪快。

雞

人緣變差，提防小人放暗箭，落井下石。

狗

易跟共事者有意見分歧，須正視和化解。

豬

桃花運下跌，跟另一半約會要醒醒定定。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

面相篇：如何識別花心男

俗語有云：「知人口面不知心」，一個人的性格是好是壞、對待感情的態度，可從面相看出來，這對女孩而言尤為重要，一不留神搵到個花心大蘿蔔，整天四處風流，到時才後悔自己有眼無珠已太遲，所以婚前看清一個男人是否花心十分重要。

1.泛水桃花眼

具有桃花眼的男人，外表有一種非凡氣質，異性緣非常好，易結交異性，桃花運非常旺。何謂桃花眼？眼睛大，雙眼皮，眼尾略彎向上翹，眼神似醉非醉，就是標準的桃花眼。這類男人較激情澎湃，處理男女關係上，易控制不了自己，無論有多少異性對自己有好感，都容易接受，不懂得拒絕。

2.柳葉眉

天生柳葉眉的男人多數擁有一定的藝術天分，在藝術領域十分活躍。在個性上大都表現得細膩且敏感，多愁善感，屬於優柔寡斷型，在感情中會出現左右為難的情況，不夠果斷。

3.桃花嘴

擁有桃花嘴的男人比較能說會道，身邊的女性總會被他們的花言巧語所蒙騙，單從面相來看，這類男人很好色，運勢上較易患桃花劫，易吸引異性，喜歡拈花惹草。