陳偉霆撻着失婚何穗　粉絲發起催「分」潮！

被封為「最強筍盤」的35歲男星陳偉霆，去年突然被傳跟內地超模劉雯同居，原來「馮京當馬涼」，內地超模何穗才是真正女主角！昨日（14日）七夕傳來「喜訊」，陳偉霆被爆跟何穗拍拖兼同居逾4個月，連日來在北京被拍得雙雙出入陳宅。戀情曝光，卻遭大批高呼「失戀」的粉絲直批何穗是失婚超模，配不上偶像陳偉霆，力勸及早放手，掀起催「分」潮！

身家以億元計的陳偉霆，近年在內地成功擴展演藝事業版圖，和內地女星楊冪主演、全城矚目的內地劇《斛珠夫人》即將播映，而他主理的潮牌「CANOTWAIT_」更和多個國際品牌合作，事業得意，愛情也同樣得意！日前有內地消息指將會有一宗勁料爆出，主角是粉絲合共逾5,000萬的「W」及「S」。昨日（14日）七夕中國情人節，陳偉霆即「報喜」，「W」原來是陳偉霆（William），「S」正是何穗（Sui He）！

出動司機 管接管送

消息指陳偉霆和何穗於北京秘密同居逾4個月，有圖有真相，拍得女方連日來在陳宅自出自入，每次都由男方的司機管接管送，女主人地位昭然若揭！本月8日，陳偉霆被拍得健身後乘車離開，途中在某商場門前停下，原來是接何穗，期間他下車購物後，再上車和女方齊齊返家，徹夜未有離開。3日後，司機先送陳偉霆到高鐵站，之後返回陳宅接送何穗到健身室，健身後再返陳宅。隔了兩日，司機再去高鐵站接公幹後返京的陳偉霆，再送他回家換衫去健身室。這位司機相當忙碌，同日接送陳偉霆外， 又要載何穗出門。

陳偉霆和何穗其實於2019年在內地一個大型活動中結緣，更是同桌而坐，一邊歎香檳一邊欣賞台上表演。未知是否見到女神後心如鹿撞，陳偉霆期間表現緊張，多次以紙巾抹汗。至去年3月，有內地網民爆料，聲稱在陳偉霆的家進行裝修工程時，見到劉雯出現，即指他們拍拖及同居。由於陳偉霆曾自爆欣賞劉雯，在活動上甫見面即主動要求自拍合照，令戀情似層層，惟雙方一口否認。原來是認錯人，此模不同彼模！

粉絲勸「早走早着」

陳偉霆至今仍未回覆，對戀情採取封口態度。而網民反應各異，不少網民大讚是「型男戀超模」的超級絕配，更笑指他們同樣熱愛健身，為「自律CP」。惟俘虜萬千少女心的男方有新戀情，當然令不少粉絲狂呼「失戀」，更表示不滿，紛紛批評何穗「底花」，認為她配不上陳偉霆，皆因她曾失婚，力勸陳偉霆「早走早着」：「這女的黑歷史不少，人品堪憂」、「女的配不上男的，她太複雜了！」

現年31歲的何穗2015年自爆結婚喜訊，並網晒結婚證，但卻把丈夫照片遮掩，當時外間以為她為新片宣傳而炒作，但她親自回應指婚訊是「比珍珠還真」！奇怪的是，未幾她刪掉有關婚訊博文，並在某綜藝節目中表示單身。有傳這段婚姻只維持7個月，其丈夫身份一直未明，有傳男方是模特兒紀煥博，但由於和何穗在網上甚少互動，故可信性存疑。另一個版本是，何穗被「騙婚」，婚後才知丈夫是偽富豪，更傳出是名模奚夢瑤介紹，以致姊妹反目。