范冰冰啜住奶茶開Live　被挑戰咩底線黑面閃人？

內地女星范冰冰喺2018年捲入逃稅風波，除咗要畀成10億罰款外，演藝事業真係「一子錯，滿盤皆落索」，冇以前咁活躍幕前，惟有轉戰幕後，做佢最耍家嘅美容生意，早前仲送面膜畀張栢芝大搞明星效應，咪以為佢就咁離開水銀燈下，近日又傳嚟好消息，話冰冰出年即係2022年有新片上映，真係恭喜佢呀！

范冰冰同啲粉絲喺網上玩快問快答遊戲，有粉絲問佢參演嘅荷里活片《355》幾時有得睇？佢就好明確咁話：「在2022年的1月7日。」嘩！佢部「倉底貨」喺2019年7月開始拍嘅，家陣唔使等到2046就有得上，真係可喜可賀！有粉絲竟然喺咁高興嘅moment，話唔like佢喺機場着嗰套衫，冰冰雖然冇嬲到拍枱，但就好直接咁話：「我不在乎，自己怎麼穿就怎麼穿，沒有人能管我，穿衣服是多麼自由的事情，外表好看與否看我自己。」明白嘅，着衫係有自由。唔知係咪辣着咗冰冰，出名錫細佬嘅佢，今次佢就話聽唔明細佬啲歌，不過躺着也中槍嘅丞丞應該唔會嬲家姐幫佢倒米嘅，因為丞丞啲歌應該係20歲嗰啲年紀先會啱聽。

繼續有粉絲挑戰冰冰底線，問佢快40歲，喺呢嗰人生新階段有咩願望？冰冰雖然化咗個好靚嘅白臉妝，但係佢「黑面」氣場好強大，本來好開心飲緊奶茶，唔知係咪奶茶突然變酸，定係條問題難聽過粗口，見佢翻晒白眼轉身就閃走咗，不過在場啲工作人員同助手一啲都唔驚，唔知攞景定贈興，仲哈哈大笑。之後就有粉絲留言氹番佢，話期待姐姐復出，到時佢就可以真正回歸，唔知呢句打氣說話，有冇令冰冰下到火呢？