惺惺相惜！貓王多次要求與李小龍見面

本月16日是美國已故搖滾巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）逝世44周年的紀念日子。近日就有傳媒爆料指學過空手道的「貓王」原來亦是功夫片迷，更是香港武打巨星李小龍的超級fans，曾多次希望與他見面！

不過由於他們當年是圈中大忙人的關係最終都緣慳一面！消息人士說：「佢（貓王）多次要求同李小龍見面。但一係小龍喺香港或忙緊拍戲，一係就貓王開騷唔得閒，所以最終都係夾唔到時間見面。」一直死心不息的誓要見李小龍的「貓王」，最後一次向經理人提出約見李小龍時，他的經理人就回答：「Elvis，Bruce（李小龍）已死咗。」因而令「貓王」傷心兼失望！不過早前有粉絲好有心將他們的照片合成造就「龍貓會」來紀念！

「貓王」視小龍為偶像，而原來小龍亦是他的歌迷。少年時代時常聽住「貓王」的歌聲跳舞之外，成名後亦曾希望與他合作拍動作片！而近年一名英國導演James Campbell就為他完成夢想，將他們在銀幕上碰頭。據知同是功夫片迷的他計劃開拍一部天馬行空的動作短片《Tiger Man》，故事講貓王為被謀殺的小龍報仇。據他表示已找來曾為《奇異博士》（Doctor Strange）擔任特技人的亞裔男演員Jean-Paul Ly飾演小龍。

「貓王」封小龍為偶像之外，就連「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦是「龍迷」，更因他而愛上「詠春」！唐尼是葉問的徒孫，曾在美國跟葉問早期弟子張卓慶傳人Eric Oram師傅學詠春多年。而到他走紅時亦經常在《鐵甲奇俠》片中穿着有李小龍肖像的T恤出鏡，並在片中打木人樁騷身手。