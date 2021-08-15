麥秋成19歲先學跳舞：遲起步唔係問題！

兩代「舞王」麥秋成和胡楓一起接受薛家燕主持的電台節目訪問，本身是排舞老師的麥秋成，19歲讀大學時才開始學跳舞，他認為遲起步不是問題，最重要是好好把握機會︰「畢業後做Dancer，當時冇錢買機票，咁啱有個美國出trip表演嘅機會，表演後自己留低繼續學跳舞。」至於第一套有份排舞嘅電影，就係由陳霆霆、G.E.M.（鄧紫棋）等有份演出的《愛出貓》，他說：「之後喺另一部電影，當中有個傷殘人士但跳舞好叻嘅角色，我即時諗起當年喺美國上堂時認識，喺星光大道跳Break dance嘅人，所以邀請咗佢嚟參演其中一角。」

至於在圈中有「舞王修」之稱的胡楓，參演超過300套電影，於2003年得到香港電影金紫荊獎的終身成就獎，亦是歷年在紅館開騷的歌手中最年長的一位，回想起入行經過，他說︰「當年睇報紙，見到廣告有招考男女主角，寄相去點知冇回覆，原來寄失咗。第二次再寄信，約我去見面，見面期間電影公司老闆問我係咪『漏口』，話『漏口』唔可以做主角，只可以做『西瓜刨』」修哥當場反指自己拍攝時，不會出現口吃，希望能給他一個試鏡的機會，怎料試鏡時真的成功，亦造就他首次當男主角。