日本新一代最關注邊位藝人？No.1唔係日本明星

日本大型手機應用程式早前向近10,000名年齡介乎11至19歲的年輕用戶，展開「目前最關注的藝人」票選活動。結果韓國組合防彈少年團（BTS）BTS撼贏眾日本藝人榮登No.1，不少受訪者讚BTS「帥氣、跳舞勁、唱歌同Rap型爆！」

有受訪者稱關注BTS是因其活躍於世界舞台，也有人指7子成名前經歷不少悲傷與辛酸，其創作的歌曲可為樂迷帶來激勵與共鳴，亦有不少日迷大讚BTS歌曲洗腦、容易上癮。台灣成員周子瑜所屬的韓國女團TWICE，與BTS師弟組合TXT，分別進佔第8與10位。

18歲日本網絡歌手Ado屈居亞軍，她去年10月推出的大熱歌曲《煩死了》熱爆網絡，MV目前突破1.68億點擊。季軍是日本爆紅雙人音樂組合YOASOBI，其人氣歌曲《怪物》MV是當地上半年最多點擊短片，目前累計1.25億。第4至7位依次是去年推出首張專輯《Help Ever Hurt Never》的日本24歲創作歌手藤井風、6人日本組合Strawberry Prince、日本女團NiziU，以及21歲音樂人Vaundy；憑情歌《Dry Flower》走紅的27歲上位男歌手優里躋身第9位。