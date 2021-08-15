天堂鳥Last騷勁感人　三子落下男兒淚訴真情

跳唱組合BOP天堂鳥昨晚（14日）在九展舉行解散前的最後一次演唱會，吸引多位圈中好友到場支持，包括黃嘉樂、王子涵、「送水輝」許家傑、譚嘉儀、一眾港姐蔡嘉欣、黃嘉雯、王菲、古佩玲、陳安立及女友林希靈、Sunny Wong等人。

他們身穿西裝配V領恤衫跳唱多首快歌，以《Take Me Higher》打頭陣，唱到名曲《登陸太陽》時，全場更瘋狂尖叫！之後他們換上透視歌衫，大騷長腿的王君馨（Grace）出場唱出《尖叫》，與三子大跳辣身舞，見他們哄得好埋，Gordon掃其大髀，Grace就摸番他的心口，又蹲在他前面。之後他們開口打招呼，Gordon表示：「多謝Grace，做《盛．舞者》時問佢嚟唔嚟做嘉賓，佢一句冇講就問幾時。」Grace笑言：「其實我叫佢做阿仔，心諗同阿仔跳辣身舞咁重口味。」她又即場向台下的老公say sorry ，因為跳完辣身舞很尷尬。

之後來到真心話環節，同公司的海俊傑及龔柯允出場與他們chit chat。講到「不和」話題，Gordon坦言有真有假：「收埋好耐，想同兩位（隊友）講對唔住，我哋經歷好多風雨，我細個時脾氣暴躁，成日發佢哋脾氣，有段時間疏遠咗，好後悔嗰段時間，尤其是細佬（Tyrese），我unfollow佢，佢主動follow番我，人大咗大家睇通咗，佢哋兩個喺呢7年都重要。」Lincoln亦坦言近1年Tyrese有次在社交平台無故發脾氣：「問佢做咩唔高興，佢又唔覆我，係有人離間我哋，但唔係在場嘅人，我好重視兄弟情，唔希望任何人影響大家嘅信任。」Tyrese亦坦言：「其實我哋私下唔係成日聯絡，但走埋一齊又好多嘢講，呢個關係好奇妙。」Gordon坦承：「我哋呢段關係有吵架、不和，但會繼續堅持夢想。」

之後講到「低潮」，Lincoln坦言有段時間在香港樂壇突然消失：「好少收入，冇人同你friend，大家見高拜見低踩，工作維唔到生，所以有做其他工作兼職，嗰陣戴住口罩做司機，要向現實低頭，但依家唔使啦，捱過嗰段時間就更帶眼識人。」講到「未來」，Gordon話會繼續堅持做跳唱歌手及陸續拍劇，Lincoln就希望他們10年後有機會重新聚埋一齊，Tyrese就笑言會延續天堂鳥的精神：「我依家有賣植物天堂鳥，係最高銷量嘅植物，我會喺園藝方面做生意，少機會見到大家，亦好快同未婚妻結婚。」全場即歡呼。

期間Gordon和Lincoln只身穿外套上陣，跳舞時不經意大騷結實胸肌及腹肌，唯獨Tyrese最錫身，他們唱出不同年代的hit歌，如MIRROR的《IGNITED》、Boy’z的《LA LA世界》、容祖兒的《全身暑假》等，全場high爆。之後師妹Bingo騷長腿出場，「過氣情侶」Gordon及Carman亦不避嫌一齊企，接着嘉賓EO2亦出場，眾人合唱《魅力移動》。三子笑言：「細細個已經聽，呢首係經典中嘅經典，好辛苦請到EO2出山。」EO2即謂要來支持跳舞組合，又抵死笑言：「我哋2013年喺同一地方解散，你哋都好似中咗咒語咁，但唔緊要，8年後會重組，依家預演一次先，約定8年後再重組！」天堂鳥即笑言希望在紅館重組。

尾聲時三子唱出《陽光點的歌》等歌，好友吳業坤亦驚喜在短片中合唱。唱到《未來見》時，他們終忍不住輪住大爆發，首先「破功」爆喊的是Gordon：「多謝班兄弟嚟晒，呢幾年捱得好辛苦，佢哋成日講，叫我呢幾年捱埋佢，佢哋喺我最down時同我出去食飯，叫我唔好放棄，多謝畀咁多鼓勵我，我會堅持夢想唔會放棄！」Lincoln亦感觸落淚多謝一班由細識到大的朋友支持，亦謂對唔住家人：「搬出嚟少見咗屋企人。」

而本身最堅強的Tyrese都開始不禁眼紅紅：「啱啱過咗30歲，大個仔諗多啲，多謝家人冇畀壓力，家人支持係最強大後盾，都多謝另一半，教識我睇唔同世界，多個人去闖，我哋依家唔係終結。」之後更忍不住「淪陷」爆喊：「其實係我提出要離開一陣，呢段時間7年，想為自己做多啲嘢，多謝兩位兄弟，其實佢哋可以諗我反骨、背叛，但佢哋冇，多謝有最後呢個party，將來有好多機會重遇。」最後他們唱出《故作瀟灑》，Gordon更喊到唱不到，場面感人。