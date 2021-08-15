OTO消費券增值賞　最高增值5成！

想一家人一齊放鬆身心，搖住享受按摩，OTO Rockie Premium按摩椅(RK-13)就啱晒喇！一家四口以消費券付款，最低只需加HK$4,800就可以擁有佢！3D機芯嘅設計，配合特有嘅電動搖搖椅功能同L型長導軌，由頸部至大腿更貼服、更到位地為您提供全方位按摩。

講到呢個優惠另一個最抵買嘅皇牌產品之一，一定係OTO 3D 頸背鬆Plus(UB-78)。以消費券付款最少只需加HK$1,284就可以得到佢！3D 頸背鬆Plus共有14個3D雙向按摩球，就好似14隻手幫您按摩咁，HK$1,284就有7個人為您按摩、服務，係咪好着數先？

心動不如行動！快啲把握呢個優惠，嚟OTO門市睇吓啱您心水嘅產品啦！

*受條款約束

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推廣期至2021年9月30日