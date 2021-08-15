出席仁濟慈善餐舞會︱蔡思貝唱《戀愛預告》向Chantel挑機

視后蔡思貝前晚（13日）出席仁濟慈善餐舞會，並獻唱經典歌《戀愛預告》，莫非是要向「國民初戀」姚焯菲挑機？她又大爆日前拍劇激動爆喊，搞到睫毛液染污對手黃宗澤的恤衫！

蔡思貝、丁子朗、孔德賢、賈思樂、一眾港姐如黃嘉雯、鄺美璇、陳楨怡，以及仁濟醫院董事局主席黃楚淇女士、總理楊國佳先生、總理鍾培生先生等，前晚到香港瑰麗酒店出席「海外學生仁濟夜2021」慈善餐舞會，大會並邀得商務及經濟發展局副局長陳百里博士擔任主禮嘉賓，場面盛大。

被胡鴻鈞hurt爆

其中有份為慈善晚會演出的蔡思貝演唱了《戀愛預告》、《下一站天后》及《我的驕傲》3首歌，問到可是想挑戰「國民初戀」姚焯菲（Chantel）？她即謂：「唔敢當，只係想唱sweet同大家都識嘅歌。（有機會想開音樂會？）Never say never， 依家專心拍劇，都會繼續搵老師學唱歌。」

問到歌唱老師可是緋聞男友胡鴻鈞？她即笑言不是：「我翻唱過佢首《到此一遊》， 佢聽完之後叫我拍番戲。（好hurt？）冇嘅，我都係專心演戲，只係希望作為演員，唱歌唔好太失禮。」工作方面，她表示正忙於拍攝劇集《廉政行動2022》及《廉政狙擊》，預計9月底才拍完，又笑言後者的角色感情較澎湃：「幾日前拍咗喺後面攬住黃宗澤激動爆喊嘅場口，拍完之後佢背脊黑晒， 因為我啲睫毛液甩晒落佢件恤衫，唔好意思咁問佢係咪私伙衫。」

子朗驚歌藝失禮

而子朗就身兼司儀兼獻唱《友情歲月》，問到可是「魔音」？他笑言：「都有啲驚，希望大家唔會聽到有生理反應（指嘔吐）。」而之前踩單車「撞爆鼻」的孔德賢則應景獻唱《單車》，見他雖然化妝遮掩傷口，但仍有傷痕，他坦言：「傷口仲有流膿，幾個鐘消毒一次，我有打破傷風針同食抗生素，每日都要搽藥膏同黐膠布。」

賈思樂演創意話劇似放監

仁濟醫院董事局總理楊國佳先生為餐舞會出心出力，發揮創意並悉心設計，讓藝人賈思樂率領多位「仁濟海外學生會」成員，演出「翡翠珠寶Catwalk Show」這個創新兼玩味十足的原創話劇，掀起全晚高潮。

贊助此環節的楊總理大讚話劇精彩：「咁多年通常都係大學生表演，但疫情佢哋有啲返唔到嚟，所以今年推咗啲啱啱18歲嘅中學生出嚟，初初都頭痛驚佢哋太green同怯台，但佢哋冇我想像中咁怕醜，好有refreshing 嘅感覺。」

而賈思樂亦開心有份演出：「話劇加少少唱歌嘅元素，所以搵我呢個又中又英又識唱歌又識做司儀同識搞笑嘅人嚟做。」他透露兩年沒上台唱歌，笑言有放監的感覺：「終於可以見番大家，之前好似冬眠咁樣。」