暑假後續衝刺！由陸地玩到半空

抓緊暑假的尾巴，無論你想要家中小孩動動身還是動動腦，都有不少選擇，是要培養未來的運動之星？還是要走入科技世界？決定權都在你手，快啲帶小朋友出去玩下啦！

【培養運動新星】

港隊剛剛在2020東奧取得佳績，引起大家對運動員的關注，更掀起了一股運動熱。雖然國際運動比賽的舞台對不少人來說都十分遙遠，但在本港舉辦的親子陸運會現在就可以參加！ KEEN夥拍 TouchWoods 共同舉辦「KEEN X TOUCHWOODS 親子奧林匹克陸運會2021」，延續運動狂熱。陸運會將於8月21日（星期六）在元朗錦田舉辦，設有6個運動項目，包括動力推鉛球、奮力一擲槍、鐵餅衝天飛、合拍極速跑、敏捷跳跨欄及原力大彈跳，適合5至12歲的小朋友參加，既有親子合作項目，亦有小朋友獨力完成的項目；參加者除了可以獲得精美的小禮物，現場亦有工作坊可以參加，動靜皆備。

【走進纜車世界】

不論本地遊還是之於疫情前的世界各地遊客，昂坪360一向都是旅客的必到景點，它們推出了全港首個以纜車為主題，結合娛樂及學習於一身的全新常設展「纜車探知館」，館內有多達8個展覽區，包括引言牆、纜車簡史區、3D立體投影、互動遊戲區、纜車組件展覽區、「背後的挑戰」電影區、工程纜車拍攝區及VR體驗區，以專業導賞員結合現代科技，帶大家走進纜車世界，了解纜車的歷史與基本理論，讓大人與小朋友一同寓學習於娛樂。由即日至8月30日期間，昂坪360會加碼推出盛夏激賞優惠，兩大一小享盡門票禮遇，更會有期間限定活動，以及令人難忘的打卡點，活動豐富。