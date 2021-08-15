變變變生命力︱真人版Ken變性做Barbie　未整容真樣原來最靚仔

曾經多次進行整形手術、以成為芭比娃娃男友Ken真人版為目標嘅巴西裔男子阿爾韋斯（Rodrigo Alves），佢多年嚟都以「真人版Ken」自居，喺2017年時已接受近60次整容手術及逾100次美學療程「變靚啲」，點知…原來男神嘅內心最想係做Barbie！

身為巴西、英國混血兒嘅佢，由17歲開始不斷整容大改造，點知舊年佢就變性成為潔西卡（Jessica Alves），仲大方直認：「內心一直覺得自己是Barbie。」佢自爆係2018年時，喺紐約進行拍攝工作時被要求換上女裝，竟然就打通任督二脈，診斷出患有性別方面嘅障礙，喺治療過程中，佢嘅雄性特徵漸漸衰退，先決定要成為真正嘅女人。

去年1月成功變性後，佢立刻以新身份喺社交平台開設新帳號，發文公開徵男友，冇諗過即刻引嚟唔少男網友示愛，又開通成人付費網站帳號，更有富商開價1.5萬英鎊（約港幣16萬元），要買下佢作為女性嘅「初夜」，消息震驚網友，大家先發現呢個世界真係有人咁愛「獵奇」。

愛靚唔愛命嘅佢，多年嚟豪花逾500萬港元改裝自己，試過填充肌肉、切除4條肋骨等，更不惜飲曱甴奶、吸脂及填充假肌肉以保持身形，更加於胃部置入氣球以增加飽肚感，保持心中嘅完美外表。依家係跨性別人士嘅佢，早年已注射賀爾蒙藥物豐臀及豐胸至「G Cup」，並計劃再進行隆胸、整容及性別重置手術！

網友見佢愈整愈上腦，就索性搵番佢未改造前嘅靚仔相嚟睇，驚覺「原裝正版」嘅佢先最靚仔，當時佢藍眼睛、黑髮Gel頭，望落非常順眼，仲略帶幾分羞澀，濃眉大眼都不失為一個靚仔，分分鐘佢用「自己個樣」出道做明星都夠揪，可惜依家已經番唔到轉頭…

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