迪士尼旗下漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將於9月上映,迪士尼總裁Bob Chapek日前談到該片上映安排,指它與其他今年上映的漫威電影不同,將會有45天戲院專屬映期,之後才會在迪士尼串流平台Disney+上架。Bob指這個安排是個有趣的實驗,可以觀察疫情下是否可以推高戲院票房。

雖然Bob是談論戲院與串流的平衡,但飾演該片男主角「尚氣」的加拿大華裔男星劉思慕(Simu Liu)卻以種族視點,於社交網站留言反駁自家老細:「我哋唔係實驗。我哋係被睇唔起嘅人,被低估嘅人。我哋係打破權力天花板嘅人。我哋係艱辛嘅一年後,對文化同歡樂嘅慶典。我哋係驚喜。我準X備好喺9月3日創造歷史,加入我哋啦。」