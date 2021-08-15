同方力申開Live！張家朗首回應同江旻憓緋聞：我比較怕醜

香港劍神張家朗喺東奧上勇奪金牌，唔少人都想知多啲佢嘅心路歷程，尋晚（14日）方力申就聯同無綫體育記者何振然及主持莊琬晴同張家朗開Live傾偈，提到佢金牌戰最後嗰1分被對方挑戰，張家朗就話要配合裁判唔好鬥氣，方力申就笑言：「係呀，我都唔同啲記者鬥氣，同啲記者鬥氣我冇得撈㗎喇！」引來一片笑聲！其中講到8強落後9比14一場賽事，差一分就會輸，佢就話只係向前望，冇諗結果，嗰一刻淨係繼續打！方力申就問佢：「即係冇諗過一分一分追到時，就嚟得、捱埋佢？」張家朗就話當刻好專注，冇特別去睇個分！

而最後適逢尋日係七夕情人節，方力申就叫佢同睇緊Live嘅6千幾人講吓有關七夕嘅說話，張家朗就笑晒口祝大家情人節快樂，仲主動提到「微笑劍后」江旻憓（Vivian），首次回應兩人緋聞，佢話：「其實我哋係冇嘢嘅，我亦都唔係鍾意佢，只不過我個人比較怕醜，所以嗰陣時大家話邀佢入Live、Facetime，我就比較怕醜，完全冇任何意思，係呀，只不過我個人係咁…」方力申就笑言：「低調啲！好正常啫吓話…大把機會吓嘛…我哋呢度4個，4個都係單身，等觀眾幫我哋宣傳吓幾好呀，大家都可以為自己奮鬥嘅嘢而努力！」何振然就話「事業為重」，張家朗聞言都點晒頭！雖然係咁，網民都笑言「愈描愈黑」，大讚張家朗同江旻憓好襯，希望呢對金童玉女有日可以「打」出愛火呀！