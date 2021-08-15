宣布退出娛圈！霍尊自稱恪遵夫道　誇大性經驗嘲幼稚

大陸歌手霍尊最近被拍拖多年的舊愛陳露爆料，指他偷食約炮，又在聊天群組中詆毀女性，令形象盡毀，除了宣布退出綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》外，昨晚（14日）更透過工作室宣布退出娛樂圈：「我很痛心、很不捨，但我還是要告別我的演藝工作。對過往感情糾葛的處理不當，我也要對露露道歉，以及就一聲『謝謝你八年的陪伴』。」

霍尊發表萬字文以《請傷害到此為止吧》為題，一開始他向所有支持他的人、家人及朋友道歉，又透露事件令母親陷入嚴重抑鬱而入院、朋友有了輕生念頭、朋友兒子在學校被罵，希望網友不要再攻擊他們，由他自己來扛責，「做一個男人最後能做的事」。

之後他除了回憶與陳露拍拖經過，又發誓與陳露分手前，自己「恪遵夫道」，性經驗只有她一人。至於聊天對話被轟詆毀女性，他歸咎自己「幼稚」：「為了顯得自己沒有那麼缺乏性經驗，把自己武裝得見多識廣」、「瞎編艷遇來引起大家注意及『恭維』」。

霍尊又貼出與陳露對話截圖，透露向對方匯了58萬人民幣，但他的朋友認為對方有敲詐勒索之嫌，因此請了律師在陳露允許下到朋友家說明法律上的嚴重性。他強調當時氣氛很好，沒想到事後被陳露說成「作局、拘禁、恐嚇」。最後他表示自己的言行付出了應得的代價，但不責怪陳露，只是懊悔自己分手分得不漂亮。

另一邊廂，陳露再發長文雖然承認收了58萬，不過就反擊：「轉頭要送我去監獄，因為你的律師是這樣告知我的：『58萬量刑剛好夠送我進去坐十年牢。』不知道是我對『友好協商」四個字有歧義，還是你有歧義。」再說：「這件事情已經佔用了大家太多時間，我也想重新開始自己的生活，但是不在沉默中爆發，便是在沉默中滅亡。」