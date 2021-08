韓國29歲女歌手泫雅於2018年認與細2歲的男團Pentagon前成員E'Dawn拍拖2年,2人之後一起簽約男歌手Psy開的新公司P Nation,經常以情侶檔拍廣告和雜誌寫真,奉旨晒恩愛,不過2人最近卻被公開私底下鬧交的片段。

他們最近為網上頻道拍攝真人騷《I'm fine, thank you, and you?》,節目昨晚公開預告片,E'Dawn坦言與泫雅的工作方式很不一樣,所以偶爾會發生矛盾,當E'Dawn說:「我們在一起,就沒有可怕的東西。」泫雅卻說:「我最近好驚你。」她之後更忍不住爆喊,E'Dawn即上前攬實女友安慰。