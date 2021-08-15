趙薇受到牽連　張哲瀚社交網帳號被關閉

女星趙薇旗下藝人、憑內地劇《山河令》爆紅的內地人氣男星張哲瀚，近日被翻出曾到日本旅行時在靖國神社留影，甚至曾在東京乃木神社參加婚禮，兼曾在社交網上載日本軍旗圖片，即引起網民不滿，指摘他是隱藏的「精日分子」，事後他即發表道歉聲明。惟事件持續發酵，他不單被超過26個品牌紛紛解約割席，就連其微博也被關閉。

今日（15日）再有新進展，張哲瀚的個人以及工作室微博先被禁言，繼而遭到關閉，官方管理員表示：「張哲瀚的行為不僅傷害民族感情，而且對其受眾中的青少年群體帶來極惡劣的影響。因此，微博平台決定關閉張哲瀚個人帳號、張哲瀚工作室帳號以及張哲瀚超話。」對此做法，中網工委（中國文化管理協會網絡文化工委）發文表示：「對張哲瀚和張哲瀚工作室帳號的處理，也不應止於禁言。」

至於身為張哲瀚老闆的趙薇亦受到牽連，被網民翻出她在2001年曾穿上日本軍旗服拍時尚照一事，更重提當年因此在長沙演出時被民眾上台潑糞。而趙薇亦有發文提及日本投降76周年：「銘記歷史，吾輩自強」，但就被網民攻擊：「別裝了」、「你也配？」、「其身不正，怎麼管理自家藝人。」