炎明熹鍾柔美勁老友　波鞋都撈亂着！

無綫《聲夢傳奇》3料冠軍炎明熹（Gigi）喺比賽度，除咗贏咗名氣，相信佢覺得最難能可貴係賺到友誼！事實上佢同其他「聲夢小花」相比，的確冇姚焯菲（Chantel）咁可愛，又冇鍾柔美（Yumi）咁精靈，佢唔笑、唔出聲時，仲覺得佢有啲呆，話佢似動畫《櫻桃小丸子》中，性格木獨嘅野口同學一啲都冇老屈。好在同佢一齊參賽嗰班學員，完全冇當佢係異類，仲成日約埋佢出街玩，令Gigi個人開朗咗好多，依家仲識笑人擺烏龍添！

話說嗰日佢同文凱婷（Aeren）、Yumi、詹天文（Windy）一齊練舞時，幾個女仔趁有個休息時，就坐埋一邊玩拍片，Gigi對住鏡頭擺晒V字手勢，Yumi就伸脷，個個都表現得好high，氣氛好融洽。之後就係戲肉出場，Gigi突然喺網上甫咗着鴛鴦波鞋嘅相，仲「通緝」Yumi話：「鍾柔美…你着住咗我對鞋去廁所，你快啲返嚟，多謝合作。」啲網民話笑到碌地，Yumi大頭蝦到連鞋都可以着錯，又有網民覺得呢啲係愛嘅表現，留言：「Yumi太愛Gigi，唔想離開佢，只好着住佢對鞋離佢而去。」連鞋呢啲咁私人嘅嘢都可以撈亂着，Gigi同Yumi真係好好朋友囉。