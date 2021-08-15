最黐線動畫聯乘　買柯南手機送偵探社

以前日系手機不時會有動畫別注版，記憶所及就曾有JoJo版、EVA版等等，不過近年這股Phone潮反而由國內廠商繼承，例如美圖就曾出過美少女戰士及龍珠別注版手機。最近連OPPO都玩埋一份，推出與日本動畫《名偵探柯南》聯乘的Reno6 Pro+，水貨已到港，即刻同大家拆解當中「真相」！

手機以銀色版Reno6 Pro+為設計基礎，最大特色是機背印有柯南及毛利蘭的漫畫分鏡，當中圖案會在吸收光線後觸發銀紅變色，也會隨用戶對着語音助理說出名台詞「真相永遠只有一個」時變色，相當過癮！手機預載了兩款柯南定制主題，一鍵就能切換，同時介面多達40款圖標均為重新設計，全部採用動畫風格呈現，設計滿滿的誠意。

有誠意的還有包裝，Oppo竟然想到把機盒變成毛利偵探事務所模樣，三層三格分別放置手機及各式配件，大門、窗戶、招牌全部造齊，買家大可放入同比例柯南Figure當作情景模型，簡簡單單又多個玩法。配件亦沒有馬虎，例如手機繩掛有小蘭的海參男公仔；耳機印有主角側影；SIM卡針是柯南與少年偵探團聯絡用的胸針，加起來配套超豪華，絕對是電訊史動畫元素最足的一部手機。

據返貨的三禾電氣負責人Simon指，一如大熱水貨此機也相當熱賣，幸好下單一至兩日就有貨，有意入手就咪錯過！