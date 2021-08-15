粵劇名伶陳好逑設靈　羅家英送別：佢做戲好細膩

粵劇名伶陳好逑於上月（7月）底因病離世，享年89歲，家人今日（15日）為她於紅磡世界殯儀館設靈，喪禮採佛教儀式進行，靈柩將於明早11時大殮儀式後移送到鑽石山進行火化。家人及生前好友致送的花牌放滿靈堂，包括白雪仙、文千歲、蓋鳴暉、陳寶珠、楚源與南紅及李居明等，有戲服師傅送來一套陳好逑生前已試身的戲服。多名好友亦特意前來送別，包括羅家英與汪明荃、尹飛燕與兒子、阮兆輝夫婦、龍貫天、李龍等等。場內有高僧誦經，期間阮兆輝夫婦不時以紙巾拭淚。

羅家英講述與陳好逑的相處點滴：「近年睇住我哋上半代一個一個咁走，真係好傷感。我同逑姐係同一個師傅，佢係我師姐，好多時都會提點我。（嚴厲嗎？）佢笑笑口好好人。」他最難忘自己首次擔演文武生與師姐同台演出：「連續做咗7日，做番好多舊戲，好開心。同咁有分量嘅花旦拍檔，感覺好唔同，佢台上嘅眼神、之間嘅交流係好舒服，佢做戲好細膩，會好貼住身咁黐埋個文武生度講嘢，唔會令人感覺係個男人將佢強迫拉埋嚟，係依家啲花旦唔識做。」他指當年與逑姐及尤聲普合演的粵劇《戰宛城》同樣最為難忘。

汪明荃坦言未與逑姐同台合作過：「但每次八和有活動，我第一個都會諗起佢，因為我哋近來好重視傳承，一啲古老嘅戲同排場，佢哋呢一輩係最拿手。」