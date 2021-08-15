朱栢康舞台劇講婆媳矛盾　蘇玉華睇足兩輪

由朱栢康及陳淑儀主演的舞台劇《ART呃》近日公演，獲方皓玟、蘇玉華與老公潘燦良等人捧場。

朱栢康在劇中大受好評，尤其「一輪咀」講出婆媳之間的矛盾，引得觀眾發笑，他強調自己是專業演員，非靠現實生活入戲：「現實中有冇發生過呢啲婆媳關係，都過咗去囉，唔知有冇呢？戲入面我畀對手『爆樽』，過去兩個月佢巳哋研究過用木棒、水管，依家練成咗『鐵頭功』，最怕打穿耳膜，聽唔到嘢就演唔到落去。」

至於陳淑儀已三年沒公開演出，笑言享受每場演出：「我要享受足15場，場場都要過足戲癮！頭先有個位突然聽到觀眾笑聲，估唔到呢個係笑位，冇啦啦 『焗蟹』！真係好耐都冇感受過觀眾嘅反應，呢個係最大嘅鼓勵。」

第二晚捧場的蘇玉華表示︰「我第三次睇呢個劇，一個好嘅劇本落喺唔同演員手上，會有唔同火花。見到觀眾嘅反應，就知係成功，而且好出色，恭喜佢哋愈演愈爆。」至於老公潘燦良，早年曾在香港話劇團演過這個故事，他坦言︰「我以前做過，有好多感覺同回憶返番嚟，好嘅劇本，見到演員同觀眾好好享受，非常之值得睇。」