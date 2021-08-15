相澤菜菜子　高挑女車王

喺日本寫真界，大部分女優都生得嬌滴滴，只能運用鏡頭嚟掩飾身材矮細嘅缺點，但係經常以賽車女郎身份亮相嘅相澤菜菜子，可謂高人一等，5呎8吋嘅身高，加埋玲瓏浮凸嘅身材曲線，對比起其他寫真女優，稱得上係鶴立雞群！

九頭身美少女

日本嘅寫真女優同賽車女郎一向關係密切，唔少車女會轉行拍寫真，好似忍野沙羅、安枝瞳，亦有寫真妹客串做車女，好似高橋凜、青山光，而今日介紹嘅相澤菜菜子，同樣有雙重身份！今年25歲嘅菜菜子，個樣精靈，睇落似18歲妹妹仔，笑起上嚟仲散發出令人窩心嘅陽光氣息。身材方面，阿妹係名副其實嘅高妹，頭同身嘅比例為1比9，雙腿又長又幼，所以被稱為「九頭身美少女」！

獲賽車女王獎

菜菜子喺2017年獲星探賞識，翌年成為日本泳裝協會嘅推廣女郎，後來轉咗去做賽車女郎，更創出一番好成績！最威水莫過於喺GOODRIDE日本賽車女王大獎 2019獲得實行委員會特別獎，又喺產經體育賽車女王大獎2020贏得冠軍寶座。除咗成為賽車場嘅焦點，菜菜子仲經常以嘉賓身份亮相汽車節目，參與試車環節之餘，亦樂於為觀眾帶嚟整蠱作怪嘅搞笑演出，甚至會運用自己嘅柔軟體質表演金雞獨立，令節目生色不少。