傳繼承粉絲1億遺產　馬浚偉：真係乜都有！

近日盛傳有粉絲留下1億元巨額遺產給藝人馬浚偉，但條件是要將這筆款項用於公益及文化事業上。傳聞愈炒愈熱，今日（15日）馬浚偉接受東網訪問，他甫聽到傳聞即連聲否認，更說：「冇件咁嘅事！有咩證據？我唔想呢啲傳聞扼殺我多年嘅努力。」

之後他在社交網發文，更誤將傳聞中的1億寫成10億：「又有傳聞！仲要搞到我新聞界啲朋友！話有我的粉絲離世，留了10億畀我……唉！真係乜都有！」並加了個笑到流眼淚的Emoji，言語間帶點無奈。有網民留言問他是甚麼貨幣單位，他回應：「不是貨幣問題，問題是『斗零』都冇！」又有網民開玩笑，指留了10個老婆給他才對，他即笑問：「當我韋小寶？」

教學員似軍訓

雖然馬浚偉否認收粉絲1億元遺產的傳聞，但無疑他近年的確熱心發展公益及文化事業，除製作具深度的電影及舞台劇外，根據其社交網專頁上的介紹，更見他開拓文化及公益事業版圖，包括成立「iStudy」教育中心、稱「延續對公益事業的堅持，實踐為社福界服務的心志」為主旨的非牟利組織「主創藝術坊」，他更是艾德亞教育中心的創辦人及教學總監。

他最近更成為本年度無綫藝員訓練班的校長，親自落場指導26位學員，當中不少學員都身懷絕技，跳舞、功夫樣樣皆能。他大讚學生乖巧又高班，視他們為弟妹，不時苦口婆心跟他們研究前途問題：「好多學生有家庭負擔，我叫佢哋唔好放棄學業，要考埋學位先，呢邊就兼職，如果公司唔准，我同公司講，佢哋好生性，好聽我話。」

他自言相當嚴格，上堂似足軍訓，只望學生能成為德藝雙馨的藝人。講到新動向，他透露其新開的藝術學校將擴充至內地及新加坡，而他任職創作總監的電台會全力推動殘奧，望增加大家關注度。拍劇方面，他說因拍劇時間太長難兼顧，如無意外，《宮心計2深宮計》或會是他最後的劇作。