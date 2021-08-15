誘人「煮」意　色香味俱全

食色性也！有兩性專家指出，約會時享用一頓美食，可以令彼此嘅好感度提升，如果肯為伴侶親自下廚煮番餐，對方分分鐘會開心到以身相許。以下就同大家分享吓煮嘢食（Cook），點樣令人想入非非吧！

Cook the Clam 妙煮花蛤

「Cook the Clam」可直譯為煮花蛤，但如果有條女話今晚要Cook the Clam，你咪以為一定有得食，事關對方講緊情色俚語，暗示要自娛咁解。其實都唔難理解，花蛤嘅外形有啲似女性嘅私處，而且外國人煮花蛤會擢吓擢吓，同女士自娛嘅動作相似。至於「Cooking the Cream of Cock」係指男士自娛，原因係「Cock」呢個字除咗可以解作雞肉，亦暗指男士兵器。

Cooking Table 活色生香

有性學家認為，喺廚房內曳曳，香艷度十足，只係用乜嘢招式最啱呢？不妨試吓「Cooking Table」吧！玩法係女方跪喺餐枱或烹飪台上，雙手扶住椅背，男方則坐喺椅上，反身為女方進行口愛。雖然呢招有啲難度，但優點係男方喺口愛期間，可以用手挑逗女方身體其他敏感帶，令快感大為提升。話時話，呢招唔一定喺廚房進行，飯廳、書房都可以，只要張枱夠大就OK！

《Hot Cooking》 另類烹飪

為咩要去餐廳？梗係食嘢啦，但係要餵飽一班饑渴慾女，普通餐廳未必做到。呢套由Private喺2017年推出嘅《Hot Cooking》，片中嘅型男廚師就用自己嘅肉體嚟滿足女食客。故事講述Stacy Snake、Francis Belle、Anny Aurora等7位四仔界人氣癡女，好想開餐廳，為咗提升廚藝，到處尋訪美食，原本想套出型男廚師嘅煮食秘方，卻換來肉體上嘅大滿足！值得一提，當年Anny Aurora只係21歲，出道未夠一年，青春逼人，真係睇到一眾男士流晒口水。

同場加映：3位癡女做「煮」角

講起煮嘢食，SOD喺2018年推出嘅《咪知蓮三星獲得 南青山有機餐廳料理》，相信令好多AV迷回味無窮。片名用咗「有機」呢兩個字，原來另有所指，話說有份參演嘅3位癡女美咲佳奈、黑木郁美同卯水咲流，會喺片中炮製暗黑料理，食材中加入咗男優嘅精華，係咪好核突呢！話說回來，呢3位癡女來頭唔細，美咲佳奈喺「SOD AWARD 2019」獲得優秀女優賞，黑木郁美係女護士出身兼網紅，卯水咲流更加係正宗藝能人。