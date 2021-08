誘人「煮」意　色香味俱全

食色性也!有兩性專家指出,約會時享用一頓美食,可以令彼此嘅好感度提升,如果肯為伴侶親自下廚煮番餐,對方分分鐘會開心到以身相許。以下就同大家分享吓煮嘢食(Cook),點樣令人想入非非吧!

Cook the Clam 妙煮花蛤

「Cook the Clam」可直譯為煮花蛤,但如果有條女話今晚要Cook the Clam,你咪以為一定有得食,事關對方講緊情色俚語,暗示要自娛咁解。其實都唔難理解,花蛤嘅外形有啲似女性嘅私處,而且外國人煮花蛤會擢吓擢吓,同女士自娛嘅動作相似。至於「Cooking the Cream of Cock」係指男士自娛,原因係「Cock」呢個字除咗可以解作雞肉,亦暗指男士兵器。

Cooking Table 活色生香

有性學家認為,喺廚房內曳曳,香艷度十足,只係用乜嘢招式最啱呢?不妨試吓「Cooking Table」吧!玩法係女方跪喺餐枱或烹飪台上,雙手扶住椅背,男方則坐喺椅上,反身為女方進行口愛。雖然呢招有啲難度,但優點係男方喺口愛期間,可以用手挑逗女方身體其他敏感帶,令快感大為提升。話時話,呢招唔一定喺廚房進行,飯廳、書房都可以,只要張枱夠大就OK!

《Hot Cooking》 另類烹飪

為咩要去餐廳?梗係食嘢啦,但係要餵飽一班饑渴慾女,普通餐廳未必做到。呢套由Private喺2017年推出嘅《Hot Cooking》,片中嘅型男廚師就用自己嘅肉體嚟滿足女食客。故事講述Stacy Snake、Francis Belle、Anny Aurora等7位四仔界人氣癡女,好想開餐廳,為咗提升廚藝,到處尋訪美食,原本想套出型男廚師嘅煮食秘方,卻換來肉體上嘅大滿足!值得一提,當年Anny Aurora只係21歲,出道未夠一年,青春逼人,真係睇到一眾男士流晒口水。

同場加映:3位癡女做「煮」角

講起煮嘢食,SOD喺2018年推出嘅《咪知蓮三星獲得 南青山有機餐廳料理》,相信令好多AV迷回味無窮。片名用咗「有機」呢兩個字,原來另有所指,話說有份參演嘅3位癡女美咲佳奈、黑木郁美同卯水咲流,會喺片中炮製暗黑料理,食材中加入咗男優嘅精華,係咪好核突呢!話說回來,呢3位癡女來頭唔細,美咲佳奈喺「SOD AWARD 2019」獲得優秀女優賞,黑木郁美係女護士出身兼網紅,卯水咲流更加係正宗藝能人。