【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月初九丙申火建日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：會友、出行、納畜

忌：詞訟、安床、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

身心疲憊，工作壓力沉重，擠不出半點笑容。

金牛座

敞開心扉，可認識新朋友，黑色是開運顏色。

雙子座

財運不錯，有人帶來工作機會，荷包有進帳。

巨蟹座

順利完成手上的工作，不妨給自己攤抖空間。

獅子座

惰性顯現，無心工作，易因態度敷衍而犯錯。

處女座

時間管理妥當，懂得忙裏偷閒，做喜歡的事。

天秤座

社交運平平，苦無機會給心儀異性留個好印象。

天蠍座

想跟同事通力合作，不能靠把口，行動最實際。

人馬座

時不我與，看到別人佔得先機，感到不是味兒。

山羊座

愛情運一般，單身者要保持清醒，遠離爛桃花。

水瓶座

壓力不大，能夠按既定時間表有條不紊地工作。

雙魚座

一心多用不可行，在公司處理私事易被抽秤。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）虎 易犯錯

鼠

事業運上升，打工或創業均無往而不利。

牛

宜收起八卦心態，可避免捲入人事鬥爭。

虎

是日沖煞，謀事易分心，出錯機會大增！

兔

投入工作是好，但不能犧牲休息時間啊！

龍

財運一般，着緊荷包，斤斤計較要不得。

蛇

健康運不錯，擺放綠色植物可化解壓力。

馬

理財投資宜靜觀其變，切忌輕舉妄動。

羊

不乏上位機會，宜努力工作，爭取表現。

猴

集中力弱，財運欠佳，防小人乘機抽水。

雞

桃花旺，春風滿面，有可能出現追求者。

狗

有些事不必太執着，建議隻眼開隻眼閉。

豬

工作運下降，易得罪客户，招惹麻煩。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人生幾何，天道遠，人道邇

人生短暫，似水流年，人們好像更應該拚搏進取，只爭朝夕，方才不枉此生，但世事多難，人們又常常朝不保夕，只求苟且偷生。或祈求自己信仰的神，保佑自己，加持自己，一切順利，尤其是豐盛家財。

中國所有祿命術皆源自《易經》的先天與後天八卦理論，先天八卦講述先天因果，後天八卦則論述今生造化。紫微斗數也將此法則區分為身宮（先天）及命宮（後天）。而改造命運的頭五個法則，即一命二運三風水四積陰德五讀書，也有先天與後天之分。

最近有客人來問事，最終得到不可思議的結果，值得跟大家分享。這位客人的丈夫經診斷後患上淋巴瘤，但從八字分析，問題應該不太嚴重，可以過關，於是建議她再找多幾位醫生看看，安排上北京找專家覆檢，同時去祈禱作福，再從家中風水入手，檢查其丈夫所屬方位有否放錯不夾配五行的物品。講到這步大家應該留意到，先知其命，接着批查他的運，再加風水，並在陰德（因果）方面作出修補。巧合地，隔了幾天傳來好消息，腫瘤是良性的，但日後要好好留意健康，以防出現病變。