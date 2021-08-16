東方日報C1：張智霖月吸千萬　靚靚反對退休

男神張智霖（Chilam）身在內地錄製話題節目《披荊斬棘的哥哥》，早前曾揚言「退休在即」的他，獲多個品牌力邀擔任代言人，加上「哥哥效應」開始啟動，不難推測其事業及人氣極有可能再被推向沸點，更盛傳他「月賺千萬人仔」。袁詠儀（靚靚）談到老公「退休」一事，霸氣回覆指「唔使理」，看來Chilam「歎世界計劃」分分鐘有變！

Chilam月前由靚靚及囝囝魔童陪伴離港，北上錄影內地節目《披》前，曾接受本報專訪揚言5年內「退休」，日後集中火力從事幕後工作，想不到引起極大回響。近日內地不少廣告商似擔心男神「神隱」在即，紛紛向他招手邀任代言，零食產品、嬰兒尿褲等都被男神「一網打盡」，加上節目出場費，以及日後衍生的相關工作，有傳Chilam近期月入過千萬人民幣，絕對有價有市。

挑戰跳舞玩Rock

而今次參加《披》節目，Chilam亦有意外收穫。由於攝製需要，平日練唱之餘他還要突破自己去習舞，期間重遇當年曾與他合作的舞蹈導師Ken，二人一拍即合，Chilam發覺跳舞並非想像中那麼艱辛，更重燃對表演的熱情，揚言待節目末段時，會嘗試挑戰搖滾或rap等表演，讓觀眾看見「不一樣的張智霖」。靚靚見老公如此認真，自然舉腳支持，更不時發文幫手宣傳，又「入節目group」跟進拍攝情況，相當肉緊。當有人向她提及老公「退休」的計劃，她半開玩笑說：「不用理他，他想多了。」全力鼓勵老公迎接事業再創一次高峰。如此看來，Chilam的退休大計極有可能無限期擱置。

排名壓言承旭

本月27日將迎來50歲生日的Chilam，向一眾「哥哥」主動伸出友誼之手，以慶生為名聯誼一番。他昨日受訪時透露：「咁多新知舊雨雲集一齊，機會好難得，約大家食餐飯都無可厚非。我哋唔係派對形式，會遵守疫情社交距離，邊個得閒咪邊個嚟囉！（有咩生日願望？）好簡單，疫情快啲過去、快啲通關！（靚靚同囝囝都會陪你慶祝？）囝囝返咗香港準備開學喇！」他形容節目錄影至今相當順利，而首集播出後外界反應不錯，相關話題更先後登上熱搜榜。投票情況方面，Chilam暫時排第四，力壓第五的言承旭及第六的陳小春。由於《披》節目最快亦要10月底才完成所有錄影，加上尚有其他工作接洽中，故Chilam預計大約到11月才能返港休息。

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