聲夢演唱會︱何晉樂搞喊Gin Lee　公開向女友示愛

「聲夢」15名學員首個演唱會《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》昨晚（15日）假旺角麥花臣尾場，無綫主席許濤、副總經理曾志偉、高層樂易玲及兩名兒子、星夢老闆何麗全繼續現身撐場，另外還有薛家燕及大女石祐珊、郭可盈及女兒、莊思明及周家蔚到場支持。尾場嘉賓陣容鼎盛，導師Gin Lee（李幸倪）、AGA（江海迦）、衛蘭（Janice）、林欣彤（Mag）及周柏豪。

潘靜文（Sherman）跟林欣彤合唱《忍》大談初心，前者坦言當初被Foul後曾一度擔心遭眾人討厭，但在導師、學員、家人等鼓勵之下明白堅持初心，不易放棄。之後到文凱婷（Aeren）與AGA合唱《Superman》，Aeren自爆曾以為被AGA放棄：「有次綵排AGA畀得好少建議，喺度諗係咪差到都想放棄，點知佢之後帶我搵舒文練歌。」AGA大讚對方一路走來終於搵到適合自己的Style：「希望你今晚唱我嘅歌，未來嘅日子你同15名學員都有自己嘅作品。」

去到演唱會尾段，何晉樂（Rock）孖住Gin Lee合唱《天黑黑》，期間更手拖手，唱完二人均忍不住落淚，Gin Lee感動大叫：「終於唱到啦！估唔到畀你整喊咗我！」Rock表示比賽唱此歌落敗，大爆Gin Lee事後特意打電話給他講足兩個鐘：「感覺自己唔係孤單一個人，令我知自己可以好似你咁堅強，你喺我心入面地位不變。」Gin Lee亦謂無論如何，支持、錫對方的心都不變，又貼心畀位Rock感謝女友，他腼腆說：「知佢為人低調，但好多謝佢咁支持、包容我，仲有啱啱我拖咗Gin Lee隻手，唔好介意！」最後更冧爆隔空講「I Love You」示愛！

Rock完成首個演唱會後受訪，講到他在台上跟女友隔空公然示愛，Rock表示女友有到場，由他參賽至今都貫徹低調支持作風，雖然之前曾輕描淡寫自爆過有女友，但他Man爆覺得應該要在大舞台上隆重再宣布多一次：「浪漫啲嘛！但違背咗佢想低調意思。（去到紅磡開騷就求婚？）有機會紅館先算啦！但真係好想好好咁多謝佢，一直背後幫咗我好多，佢會就我比賽個Schedule、又煲湯我飲。（Fans知你有拍拖？）知，仲好好幫我隱藏。」打趣問女友易呷醋？為何拖Gin Lee手要向她致歉？Rock大讚女友好大方，只是大家替他擔心，之後拍劇有親熱戲怎麼辦？他笑說會溝通：「我諗佢OK嘅，暫時應該未有接吻戲。」

講到首場演出被導師JW（王灝兒）讚賞唱得好，Rock笑說可能JW跟他有情意結，就會加分，至於可以同到另一導師Gin Lee合唱，他大呼好開心，並自爆首次跟對方Rehearsal就已經想喊，最終演唱完淚灑舞台：「隔咗好耐見番面唱歌，比賽嗰陣失準對佢有啲愧疚，今次終於可以完整咁完成成件事，冇比賽壓力之下發揮到想要嘅水準，好感動！同埋見到Gin Lee對眼係水汪汪，一見到佢咁就好想喊。」