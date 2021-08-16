聲夢演唱會︱鍾柔美爆料！炎明熹「火星文」考起衛蘭

《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》最後出場導師是衛蘭（Janice），先後跟鍾柔美（Yumi）及炎明熹（Gigi）合唱《就算世界無童話》及《Million Reasons》，期間Yumi玩爆料，笑言因為Janice不懂睇太複雜的中文字，故所有學員都會以英文跟她短訊溝通，唯獨有名學員令Janice睇完𢱑爆頭，就是Gigi，當事人自爆不擅於講話同時英文都唔掂，要靠翻譯幫手，Yumi笑說：「啲火星文真係你先聽得明！」引全場爆笑！Encore時，15名學員再次出場合唱《拼圖》，Aeren、Sherman、詹天文及林君蓮感觸爆喊。

一連四場演唱會完滿結束，騷後「人氣王」炎明熹受訪，跟首場一樣只自評50、60分，謙稱有失誤，未發揮得最好，有進步空間：「完比賽之後一直唔係好瞓到，就嚟演唱會就覺得『死啦』，諗咗好多方法都唔掂，朝朝仲畀姑丈捉我去跑步練氣，但尾場有5分嘅進步，因為有同觀眾互動。」失眠與入行壓力大有關？她笑說不知壓力來源：「可能太多嘢諗，每晚一瞓就有好多音樂喺腦海游嚟游去，不過最近屋企人有買補健品畀我食，有助睡眠。」

Gigi續指現階段開4場騷已經好夠喉，但自嫌跳舞唔夠力，仍要多向鍾柔美學習，問到跳唱韓國人氣女團BLACK PINK，可覺得是向高難道挑戰？她笑言一開始都覺得會，但只要做好自己，就無需作比較，又搞笑話完騷最想即刻返屋企坐梳化休息，緊接要趕做暑期功課及為新劇《青春本我》作準備：「9月1日就開學，未做過功課，到時返學同拍劇兩邊平衡，會睇多啲戲磨練演技。」