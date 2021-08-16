【心理測驗】深藏水果中的財富密碼

錢不是萬能，但無錢就萬萬不能！不是甚麼廣告之言，事實是學會平衡消費和儲蓄，的確是人生路上重要的一步，收入較多並不代表儲蓄會較多，這要取決於一個人的金錢觀與控制支出的能力，你對自己的財富管理有信心嗎？是大花筒還是守財奴？日本網站michill一道水果心理測驗在網上流傳，據說長在地上的果實是金錢的象徵，由你的選擇就可以看出你的守財之道，玩過的網友都話準啊！

【問題】

請從以下4種水果中，選擇一種你最想採摘的水果？

A.車厘子

B.士多啤梨

C.奇異果

D.藍莓

【結果分析】

A.易受引誘作出衝動式消費

你選擇車厘子，表示總是在兩種感覺之間搖擺不定，就像兩顆連在一起的車厘子。你總是在買與不買之間猶豫不決，而大部分時候都會被感性所主導，作出衝動式消費。沒有計劃支出與儲蓄的消費習慣，令你的金錢一點一點地浪費，建議逐步學習正確的金錢觀，好好開始慳錢與儲蓄。

B.該花時花但懂得未雨綢繆

選擇士多啤梨的你，無論幾多歲都能保持着年輕的心態，性格比較感性，雖然平日盡可能地不想亂花錢，但遇着有紀念價值、很喜歡的物品，又或重要的日子，亦會允許自己消費，在該享受的時候享受。這樣的想法在年輕時沒有問題，但亦要作好準備，早日儲蓄並增加自己的被動收入。

C.懂得花亦懂得賺運用有道

如果選擇奇異果，你是一個乾脆果斷的人，懂得花錢令自己享受，亦會慷慨待人，十分好客。這樣的性格令你擁有良好的人脈及人際關係，無形中亦增加了自己的財路。懂得花錢同時亦懂得並努力地賺錢，即使花光亦可以賺回來，擁有善於投資理財又高情商的金腦袋。

D.理性消費踏實地默默存款

選擇藍莓的你是一個謹慎細膩的人，對於金錢有自己的規劃與看法，遇到想買的物品時，會清楚考慮自己的需求，理性消費因此很少出現缺錢的情況。對於借錢給別人會有很多的考慮，不會輕易答應，視乎與對方的交情之餘，亦會衡量對方的財務狀況，對金錢保持小心翼翼的態度。