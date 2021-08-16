陳偉霆親教如何捉住男人心　何穗都係靠呢招？

男星陳偉霆（William）昨日（14日）被爆跟超模何穗拍拖兼同居逾4個月，連日來被拍得出入位於北京嘅陳宅，不過何穗曾經離婚，粉絲就唔太睇好呢段情，究竟失婚嘅何穗憑咩可以捉得住靚仔又多金嘅陳偉霆？可能就係中咗以下呢幾點！William曾經喺內地真人騷《潮流合夥人2》中談到自己的愛情觀，仲分享埋女人要點樣先可以捉住男人嘅心！

William喺節目度就教女生點樣可以「令對方更愛你」，其實好簡單就係「愛自己」：「女人應該要學會愛自己多一點，才可狠狠地抓緊男人的心。」好多女生一談戀愛就冇咗自己，將自己嘅心全部都敞開，乜都順晒男友意，William就話咁樣係唔得嘅：「你可以百分之百愛對方，但是你的行為不能超過50%，要保留多於60%給自己。」當時William嘅言論一出，獲得網友一致好評，更指William愛情觀都好有道理。

另外，William曾經接受過時尚雜誌訪問，講到如何將愛情保鮮？佢就話：「每段愛情萌芽時總是伴隨着如電光石火般的激情，但如煙花般的絢爛終須歸於平淡，平淡之後雙方透過相互理解，互相體諒去維繫經營，並慢慢體驗愛情中的美好。」陳偉霆更謂愛情係相對嘅，付出多少便收獲多少，但當遇到「真愛」就會無條例包容對方一切，都會無條件去愛對方嘅一切。不過William同何穗先至相戀4個月，睇嚟仲係熱戀期，平淡之後能唔能夠維持落去就要睇佢哋造化！

孔劉鍾意用酒測試伴侶

而南韓筍盤、現年42歲嘅男神孔劉都曾經喺訪問大談戀愛觀，呢位型男「大叔」俘虜咗好多女性嘅心，但到目前為止都冇一個女人令佢心動，佢透露愛情觀都比較「老派」，唔係一個輕易就墮入愛河嘅人，就算已經有心儀對象，都要花時間培養感情，認定對方後，就會義無反顧地去愛，希望可以談一場長久嘅戀愛。

孔劉年輕時同好多男人一樣，會鍾意顏值高同身材好嘅美女，但隨住經歷愈嚟愈多，反而鍾意簡單同積極嘅女生，仲鍾意用酒嚟測試對方性格，因為飲醉就會露出真性情，而佢都唔鍾意太過依賴對方嘅伴侶，最好雙方都有足夠空間，彼此尊重各自空間嘅人。