聲夢演唱會︱火雞生日　Aeren講明以朋友Level送禮

「聲夢」緋聞情侶文凱婷（Aeren）及「火雞」孫漢霖（Steven）騷後受訪，適逢演唱會尾場，也是Steven正日23歲生日，他表示生日願望是大家Enjoy個騷及疫情盡快完結，因為好想去旅行，再透露已約好班朋友一齊打邊爐慶祝，打趣問可有Aeren份？女方劃清界線搶答：「我冇份，我哋唔係朋友，哈哈！」又說有跟成班學員於後台跟壽星仔切蛋糕，生日前夕更夾埋監製搞場大龍鳳為對方祝壽：「監製叫咗佢出去，話佢唱得唔好要鬧，佢好驚！死死地氣行出去嗰陣，我哋成班人就唱生日歌。」Steven直言嚇餐死：「咁啱嗰陣我胃痛，但好開心嘅！」

問到Aeren可有送緋聞男友生日禮物？她笑說已聯同其他學員送蛋糕，並再三澄清跟Steven只是朋友關係：「用番朋友Level送禮。（『戀情』被擺上枱講介唔介意？）係稿嚟嘅，想同觀眾互動多啲，就拎嚟講笑，唔係真先講得笑！」Steven幫口話因為雙方年紀相近，自然話題都差不多。

再笑問若然之後拍劇被安排有感情線，可會接受？他們異口同聲說要等公司安排，不會太抗拒，追問螢幕初吻都可獻結對方？女方本能反應抵死擰頭說不，續「補鑊」話：「唔係！睇劇情需要，要就再考慮吓！（仲要再考慮？）食多幾粒薄荷糖，有角色梗係做！」而Steven則笑說最多漱口。

另外，講到Aeren於Encore時變成「喊包」，她解釋因為最後一首歌《拼圖》歌詞好入肉，令她回想起好多比賽時候的片段：「係比較感動，但我私下一啲都唔易喊，比賽唔知做乜變咗另一個人，我係好硬淨嘅，只不過有啲感性。」