劇集女星Phoebe Dynevor與溝女王Pete Davidson分手

人氣Netflix英國古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）的26歲英國女星Phoebe Dynevor，被爆與參演DC超級英雄新片《自殺特攻》（The Suicide Squad）的27歲美國諧星Pete Davidson分手，戀情僅維持5個月。

兩人最後一次一起公開露面，是在上月舉行的溫布頓比賽，當時在觀眾席仍然大晒恩愛。知情者透露，分手原因是遙距戀愛：「Pete同Phoebe嘅戀情就好似真正旋風咁，一開始佢哋就好投入對方。不過今個禮拜Phoebe跟朋友去克羅地亞，而唔係去美國見Pete，都好明顯知咩事。佢哋仲一齊時係好激情……但分隔兩地令佢哋有咗隔膜。佢哋仲會係好朋友，但除非有啲大變動，否則佢哋關係唔會恢復。疫情嘅旅遊限制亦加大咗個壓力，唔係咁易就咁坐飛機見對方。」

Pete是荷里活溝女王，大小通殺，曾先後與著名美國諧星Larry David的27歲視星女兒Cazzie David、28歲美國天后Ariana Grande、48歲英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）、著名美國女星安迪麥杜維（Andie MacDowell）的26歲影星女兒Margaret Qually、以及著名美國女模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）的19歲模特兒女兒Kaia Gerber拍拖。Pete與Ariana更一度訂婚，兩人分手後，Pete與各女藝人的戀情都非常短暫，幾個月就玩完。