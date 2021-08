MIRROR威到登上《紐約時報》　Anson Lo被稱萬人迷

男團MIRROR人氣高企,近年喺香港造成一片「鏡熱潮」,12位成員更成各大品牌寵兒,成為全城熱話。MIRROR更威到去外國,繼韓國《首爾新聞》以「陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子,絕望的丈夫們」為題報道後,日前(8月12日)更衝出亞洲,成為《紐約時報》的專題內容。

該報道以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,探討MIRROR喺香港掀起熱潮的原因。當中分析稱,香港人喺過去兩年面對疫情等問題,市民大眾身心受盡摧殘,急需找回振奮人心嘅正能量。

報道又認為,MIRROR成為香港年輕人奮鬥追夢嘅象徵,令沮喪嘅年輕人作投射對象。而MIRROR為香港提供團結快樂嘅力量,形容「12名唱歌跳舞的年輕人似乎在一夜之間佔領了這座城市,並且在征服城市的同時為它注入了歡樂。」

文章又指出,香港娛樂圈近20年來,因為藝人不時北上發展,令本地觀眾對廣東歌及影視劇熱情大減,轉追看日、韓、台及內地節目。而MIRROR嘅走紅令唔少樂迷重返廣東歌懷抱,再次關注本地文化。

報道中又提及26歲嘅Anson Lo(盧瀚霆),話佢係萬人迷,佢敬業同行為舉止令粉絲們欣喜若狂。而28歲嘅陳卓賢(Ian)被形容為親切嘅書呆子;另一名成員,22歲嘅姜濤,通過講述童年嘅肥胖同遭受霸凌嘅經歷贏得了很多人的支持。