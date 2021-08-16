MIRROR威到登上《紐約時報》 Anson Lo被稱萬人迷

男團MIRROR人氣高企，近年喺香港造成一片「鏡熱潮」，12位成員更成各大品牌寵兒，成為全城熱話。MIRROR更威到去外國，繼韓國《首爾新聞》以「陷入香港12人男團『MIRROR』的妻子，絕望的丈夫們」為題報道後，日前（8月12日）更衝出亞洲，成為《紐約時報》的專題內容。

該報道以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題，探討MIRROR喺香港掀起熱潮的原因。當中分析稱，香港人喺過去兩年面對疫情等問題，市民大眾身心受盡摧殘，急需找回振奮人心嘅正能量。

報道又認為，MIRROR成為香港年輕人奮鬥追夢嘅象徵，令沮喪嘅年輕人作投射對象。而MIRROR為香港提供團結快樂嘅力量，形容「12名唱歌跳舞的年輕人似乎在一夜之間佔領了這座城市，並且在征服城市的同時為它注入了歡樂。」

文章又指出，香港娛樂圈近20年來，因為藝人不時北上發展，令本地觀眾對廣東歌及影視劇熱情大減，轉追看日、韓、台及內地節目。而MIRROR嘅走紅令唔少樂迷重返廣東歌懷抱，再次關注本地文化。

報道中又提及26歲嘅Anson Lo（盧瀚霆），話佢係萬人迷，佢敬業同行為舉止令粉絲們欣喜若狂。而28歲嘅陳卓賢（Ian）被形容為親切嘅書呆子；另一名成員，22歲嘅姜濤，通過講述童年嘅肥胖同遭受霸凌嘅經歷贏得了很多人的支持。