【提大仔即喊！】陳美齡：聽到心都暖晒！

提到陳美齡，大家除了會想到她3個兒子於史丹福大學畢業，其實她早在7、80年代，在香港和日本都有不少她的作品，接着還會在香港舉辦演唱會，歌迷想知到時會有甚麼好歌，立即去片《行媽咇》！

身兼歌手、演員、作家、大學講師等的陳美齡，直言最鍾意媽媽的身份，因為兒子們教曉她很多東西。當中印象最深刻的一次，是多年前她在史丹福大學攻讀博士，教授問她：「你覺得點先係一個好家庭？」她回答：「有爸爸媽媽，有小朋友。」但這個答案卻遭受同學們批評。她回去問當時3歲的大兒子相同問題，兒子表示：「當你諗住屋企人嘅時候，個心會好暖。」此事不僅令陳美齡感動得眼淚直流，她回到學校再次回答，更嬴得全班同學的掌聲。

陳美齡笑言自己一直也有工作，坦言兒子們還小的時候，因為不想離開家庭，雖然有繼續唱歌，但沒有巡迴演唱。後來兒子長大後去留學，她再次開始巡迴演唱，相對在香港較少，反而在日本比較多。畢竟陳美齡的歌唱事業至今接近半個世紀，所以她將會在香港舉行演唱會，並透露屆時會唱很多歌，例如《Circle Game》、《雨中康乃馨》、《香港 香港》、《忘憂草》等，大家拭目以待。