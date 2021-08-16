鄭欣宜錄音錄到喊　恨遇真愛生兒育女

歌手鄭欣宜（Joyce）經常拍Vlog分享日常生活，日前佢帶大家一齊去Studio錄新歌，就可以更了解佢嘅平時錄音嘅情況，點知出師不利！一去到錄音室發現部冷氣機壞咗，開風扇又會有雜聲，就惟有焗住桑拿咁錄音，出名怕熱嘅Joyce唔使一陣已經汗流浹背，認真誇張！

而錄錄吓音又有突發情況發生，就係佢突然叫停爆喊，原來係因為首新歌歌意刺中佢嘅「要害」：「因為呢首歌真係我依家經歷緊嘅嘢。」之後佢仲發現之前喺呢個錄音室錄其他有Meaningful嘅歌《女神》、《小夜燈》同《你是什麼時候開始不愛我的？》都係錄到爆喊收場，有住特別嘅「緣分」。

鏡頭一轉見Joyce開餐醫肚，主動提起新歌歌意係「我一個人，但我並不孤單」：「首歌係非常之赤裸、非常之要挖開我個心，去說出我心底話。」再坦言依家係單身，自爆自18歲開始拍拖以嚟，每結束一段關係都Keep住好快再有個伴：「好驚自己一個人，當初選擇嚟香港係冇朋友、家人，所以有個男朋友陪自己會好啲，呢次我學懂點樣欣賞單身。」

一爆再爆，Joyce指對上一次維持單身嘅時間耐啲，有4年：「超唔開心，因為單身超唔開心，直頭想離開香港，雖然娛樂事業對我好重要，但另一樣重要嘅嘢係希望有日搵到啱嘅對象，去生小朋友，因為好想擁有自己一個家庭，成日生日許愿都希望有個好伴侶，但自從舊年年頭同上一個男朋友分手後，開始改咗少少角度，希望自己幸福快樂，做個Happy Girl。」