清涼冰品特飲　甜美消暑

雖已過立秋，但溫度持續在攝氏30以上，再加上潮濕有雨，天氣悶熱，無論是雪糕又或冰凍特飲，都繼續推出新品，讓大家的舌頭淋浴在冰涼之中。

新款雪糕

經典香蕉船

年輕人唔知有無聽父母提過，他們以前小時候最常吃的甜品，其中一款就是香蕉船。雖然這款甜品現在賣少見少，雪糕品牌Venchi在這個8月推出限定的香蕉船口味意式雪糕，雪糕以香蕉加牛奶製作，表面再加點黑朱古力碎，讓大家感受到香蕉的氣息，還可以懷舊一番。另外品牌還推出手工朱古力雪糕，朱古力外層內配榛子、開心果及焦糖榛子碎等餡料，一啖一口，相當過癮。

醒神咖啡

咖啡是很多人每日的提神佳品，除了熱飲或凍飲，還可以變雪糕口味。Häagen-Dazs最近推出Barista Collection咖啡新口味，包括岩鹽焦糖泡沫咖啡雪糕、朱古力蛋糕咖啡雪糕和經典元祖咖啡雪糕，8月18日起推出期間限定的日版芳醇咖啡脆皮雪糕三明治。除此之外，全新雪糕蛋糕「雪糕批樂園」是集合了3款果漾雪糕和脆皮，入口是當造的水果氣息。指定分店還有全新雪糕芝士奶蓋系列特飲，有玫瑰、茉莉、開心果和芝麻口味，總有一款合你心水。

宇治金時系列

香港人對抹茶口味的食物或飲品一向有好感，IKEA由現時至9月30日推出宇治金時甜品系列，除了有特濃抹茶新地筒，還有過癮的宇治金時新地配鯛魚燒及冰狗，前者配上外脆內軟的鯛魚燒，增加口感，後者造型和熱狗差不多，凍住食又另一番滋味。

聯乘新品

經常看到不同的品牌聯乘推出新品，會產生意想不到的化學作用，7-Eleven近日引入樂天和八天堂麵包合作推出的Monao和雪米糍，前者外表鬆脆，內裏是幼滑的吉士味雪糕，後者以吉士泡芙作靈感，選用吉士忌廉味雪糕吉士流心，軟滑無比。

清爽特飲

教主加持

粉紅色多是女士喜愛的色調，男士避之則吉，不過凡事都有例外，被稱為教主的Anson Lo，近日身穿全身粉紅為McCafé推廣新冰雪特飲「粉紅教主」，士多啤梨製作的冰雪再加乳酸味爆珠，味道酸甜、質感綿密，飲落相當醒神。另外，Cafe亦推出了台式風味的奶茶新地筒和黑糖珍珠奶茶麥旋風，大家可按喜好選擇。

日式刨冰

除了雪糕，好像雪山一樣造型的刨冰同樣透心涼。九龍灣名古屋班戟品牌Pancake House HoiHoi近日推出3款新日式刨冰甜品，當中包括總店最愛歡迎的Happy Food彩虹刨冰，就選用7款宮崎果糖，加上煉奶，味道和造型都攞滿分。另外2款加入日本輕忌廉的抹茶Espuma刨冰和士多啤梨Tiramisu刨冰，前者選用特調抹茶粉配北海道十勝紅豆，後者加入咖啡粉和士多啤梨，酸甜開胃。

清涼沙冰

甜度高的玉桂卷，是美國受歡迎的甜點之一，早前玉桂卷及飲品專門店Cinnabon於銅鑼灣開設新分店，除了新出的粒粒Stix Nuggets和杧果迷你玉桂卷，更特別推出3款加入本地雪糕製作的Chillatta沙冰，當中包括咖啡、牛奶及椰子口味，另外還有用咖啡味朱古力飲品製作的沙冰Mochalatta Chill Float選擇，每一口都冰涼消暑。

健康之選

甜度十足的特飲固然好味，但有時又驚糖分或熱量超標，健康珍珠奶茶品牌Mother Pearl剛於鰂魚涌開設分店，新店會推出期間限定的「仲夏水果茶飲」及「地道港式茶餐廳特飲」系列，教主之吻選用鮮大黃、檸檬、羅漢果糖、薑汁和椰果製成，表面還有雲呢拿大米奶蓋和喜馬拉雅玫瑰鹽，粉紅色調很吸睛。田田果園選用蘭花鐵觀音配各款有機蔬果冷泡而成，清新香甜。另外還有自家製紅豆蓉和杏仁奶等製作的點止冰冰，以及加入黑帶蜜糖、杏仁奶和體力純素蛋白粉等炮製的谷古脆冰，讓大解渴又補充體力。