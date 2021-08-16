姜濤係Tyson Yoshi粉絲！新歌用女友名紀念拍拖4周年

在Hip Hop界打響名堂的歌手Tyson Yoshi（原名程俊彥），連人氣男團MIRROR的姜濤都是他的粉絲，他在電台訪問笑說：「最初有人話姜濤好鍾意我啲歌，我一開始以為係客氣說話，但有次我哋一齊影海報傾偈，發現佢真係睇過好多訪問。」下月他會同姜濤、柳應廷（Jer）和林家謙4個男孩一齊開騷，第一次接觸姜濤，他說：「佢好怕醜，比我仲怕醜，我哋有傾音樂，我都好surprise佢會鍾意我音樂，姜濤喎！都鍾意聽我啲歌？」

他更自爆女友Christy則是阿Jer的粉絲，曾要求他拿簽名：「女友係MIRROR粉絲，佢追晒成個《全民造星I》，我又唔會呷醋，佢鍾意阿Jer多啲，我記得我同佢講去電台開會，佢即刻話幫佢攞簽名，我話相都冇一張，咁冇誠意，拎張白紙畀人簽好尷尬喎！」他送給女友的拍拖紀念作《Christy》至今有近千萬點擊率，兩人相識至今10年，拍拖4年，談及他2019年有首作品《SP》（Sex Partner），他直認與女友拍拖前有過不少性伴侶，他說：「之前一直拍唔到長拖，因為我一直放唔低自己，喺其他女仔面前，我一直扮型，久而久之只覺戴住面具好攰。真實嘅我其實係傻嘅，好驚暴露真實一面會嚇走人。」

他分享與女友的緣分，一次他與家人到菲律賓旅行，晚上無聊地見Christy上線，就跟她電話傾偈，後來對方去接他機，兩人正式開始約會，他說：「佢對我好有耐性，處理到我啲脾氣同任性，同佢一齊我可以做真實嘅自己。」揚言30歲就會跟Christy結婚的他，面對異性的誘惑，他說：「Christy對我嘅信任令我好驚訝！有時見到身邊有朋友把持唔住，可能當吓嗰刻係好開心，但之後經歷嘅苦，我自問唔想經歷囉，依家專注音樂事業，對我來講『Good wife，good life！』佢OK呀，我專注事業有佢支持，點解要做其他事打亂向目標進發？計過條數，唔值囉！我哋真係計劃過30歲結婚，因為我不想同我啲小朋友年紀相差太遠。」