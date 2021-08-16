《大叔》餘溫強勁　徐㴓喬工作量爆增

憑港版《大叔的愛》人氣急升的徐㴓喬（Asha），今日（16日）以嘉賓身份出席醫學美容旗艦店的開張儀式，而星級代言人組合Twins則預先錄好一段祝賀說話現場播放。

受訪時Asha自認愈大愈貪靚，除了每星期起碼會做1、2次Facial之外，每晚都會在家美容至少1個鐘，笑問是否出門一定要化妝？她笑說點都會化少少，但總有例外時刻，令她措手不及：「化妝冇人認得我，唔化妝、次次完做Gym，個頭好亂就會有人認出行過嚟話影相，真係激死！哈哈！愈狼狽愈有人認出！但我照影嘅，好多謝大家咁都認得我。」不滿意身體哪個部分？她直言是臀部：「想睇上去平均啲，依家臀圍36、37吋，想修直啲，至於上圍我自己係好滿意嘅。」

雖然《大》播完已一段時間，但仍有強勁「餘溫」，Asha亦坦言受劇集帶挈，工作量爆增：「聽日先有一日假放。（有戲癮再接拍劇？）有！依家每次去Casting都會竭盡所能！」同時身價有飆升？她笑說要問經理人：「係多咗人認識我，但酬勞方面就交畀經理人去傾，佢覺得我值幾多就幾多。」最後更大賣關子透露之後會有節目出街，內容是平時冇機會接觸。