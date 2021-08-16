波波篤錯灰！羅毓儀避孕套戴上頭？

無綫全新綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》昨晚（15日）播出第一集，首集嘉賓分成兩隊進行多輪水上競技遊戲。經過數輪混戰，楊潮凱、翟威廉帶領下的「威潮隊」因隊員游嘉欣、羅毓儀及黃婧靈（波波）原來皆是「豬隊友」，受三小花拖累下「威潮隊」最終慘敗，要在三十多度高溫下着羽絨戴冷帽食「加料」麻辣火鍋。

出茅招「搬龍門」

原本領先一個回合的「威潮」隊，因為波波在上訴環節出茅招「搬龍門」失分，令對手追成平手。另一個水上接龍遊戲環節，波波、游嘉欣及羅毓儀多番失誤，遭兜頭兜面瘋狂淋水，先是羅毓儀指「避孕套」可戴在頭上，再有波波篤錯灰「誤殺」隊長楊潮凱，以及游嘉欣多番語塞忘詞。多番失誤的游嘉欣獲Bob封為「游嘉Kick」，Bob搞笑謂：「次次都喺你度Kick住咗嘅，你唔好叫游游啦，叫Kick Kick啦！」

男子組方面翟威廉成為眾矢之的，在「勁滑射手球」環節，他意外撲倒「魔鬼胸」蔚雨芯，即時遭「圍攻」兼令「威潮隊」被扣分。在之後的掟Cream環節，翟威廉再被「針對」，被指「彈弓腳」遭瘋狂掟Cream，令到面目全非，相當搞笑。