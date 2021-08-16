孖姜濤首度躍登大銀幕！Jer當彭秀慧係人生導師

人氣男團MIRROR成員Jer（柳應廷）之前一直傳會跟姜濤參演導演彭秀慧的電影，之前Jer不諱言已Casting，但一齊要等電影公司安排。而今日（16日）英皇電影正式宣布Jer會加盟電影拍攝，跟姜濤同樣於香港電影銀幕獻出第一次，跟影后毛舜筠（毛姐）學嘢！

導演彭秀慧早前秘密進行一連串揀蟀，經過多次試鏡後，Jer終於獲得電影角色，問到接到消息時的心情，他說：「我記得當花姐跟我說『 Jer，你試鏡成功了！』我真的開心到不懂反應，始終這是人生第一次參與電影演出，過往自己甚少這方面經驗，希望今次可以給大家看到最好的表現！」Jer的歌唱實力早已備受認同，雖然之前曾經參與拍劇，但相對演戲經驗較少，第1次躍登大銀幕，Jer表示非常樂於接受挑戰：「我一直集中於音樂發展，但其實都會經常突破自己，譬如在MV裏面都會演戲，只是沒有對白，去到電影就是另一個層次，不但要講對白，還有身體語言，所以都幾擔心自己的演出，幸好我向來都喜歡演戲，之前都有去過戲劇班上課，當跳進一個角色裏，演繹不是Jer的狀態，是一個幾得意的挑戰！」

更幸運的是，Jer遇上彭秀慧（Kearen）導演，在他眼中，對方不但是好導演，還是照顧周到的人生導師：「在《全民造星》的時候，我已經覺得Kearen是對學員超級用心的導師，今次合作，更加體會到這一點，未開機前，她籌辦很多準備工作給我、姜濤與其他演員，又幫我們拉近與毛姐的關係，彼此不再存在前輩與後輩的心態，坦白說，剛開始不算太成功，面對這位神聖級前輩，就算她真的很隨和，自己始終會有少少緊張，但經過不斷溝通後，情況已好了很多。」

姜濤係定心丸

Jer與姜濤既是Mirror的好隊友，又難得齊齊跳上大銀幕，Jer坦言姜濤是自己的定心丸：「我本身是個慢熱的人，加上去到一個不算很叻的範疇，我更加有點緊張，幸好有姜濤在旁，平時大家比較熟，先去除一份緊張感，姜濤又是第一次拍電影，一起練習、一起聊天，會緩和彼此的緊張，所以今次是個好開始，而這個好開始，有姜濤的陪伴就更好，可以幫助大家成長！」現時Jer正在努力Keep Fit，又密謀轉換全新形象，將名副其實以最佳狀態現身！