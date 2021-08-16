姜濤Anson Lo Edan男兒當入樽　爭做主角！

人氣組合MIRROR成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）拍攝連鎖快餐店新一輯廣告，3子大鬥法爭做男主角。

短片以姜濤最喜愛的運動籃球為題材，3位成員施展渾身解數大騷出眾球技，以速度和型格決一高下，為成為短片男主角，Anson Lo和Edan全力以赴，前者請得一眾「神徒」跳舞助陣，後者不惜吊威吔入樽展現魅力，而姜濤使出撒手鐧迎戰。

籃球迷姜濤可以寓工作寓娛樂大表興奮：「可以一邊拍攝廣告，一邊同成員打籃球，絕對係難能可貴嘅經驗！」Edan希望鏡粉們可以繼續捧其廣告片場看他們放笑彈。

另外，隊長Lokman（楊樂文）及成員Tiger（邱傲然），孖人氣男神魏浚笙（Jeffrey）為某品牌化妝店進駐香港擔任活動嘉賓，Lokman感謝品牌邀請，笑言本身對化妝品沒有太大認識，但自入行後就經常要化妝，久而久之都有少少心得︰「非常欣賞品牌向環保同可持續發展方面嘅承諾，例如棄用一切即棄嘅包裝禮盒，採用自家以循環再造物料製造嘅環保袋，可以趁機教育Fans唔好浪費，愛護地球。」Tiger笑說被化妝品包裝所吸引，或會買小禮物送給媽媽或朋友。

而最近成時裝、美容新寵的Jeffrey，對於美學有一番執着及見解︰「最緊要有自信心、相信自己，散發出嚟嘅自信就是最靚嘅一面，我初初純粹貪玩做Model，冇諗過後嚟會拍劇、做綜觀節目，依家發現自己有新嘅夢想，會繼續努力追夢！」